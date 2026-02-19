MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στις 479.821 οι θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς – 11 νέα κρούσματα σε επτά περιφερειακές ενότητες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε 479.821 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο 2024 και έως τις 15 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, έχουν καταγραφεί 2.105 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.610 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ την περίοδο αναφοράς 9 Φεβρουαρίου – 15 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 11 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Πρόκειται για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (2), Αχαΐας (1), Ηλείας (3), Καβάλας (1), Ξάνθης (2), Ροδόπης (1), και Σερρών (1).

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

