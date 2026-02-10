Στην Αθήνα ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για θεραπεία: Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω, για να πατήσουμε τον καρκίνο

Ο 39χρονος δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος αποκάλυψε πρόσφατα ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα για θεραπεία.

Ο δήμαρχος ο οποίος συγκίνησε τους πάντες όταν αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο μίλησε στον ΑLPHA για τη δύσκολη διαδρομή που διένυσε, από τη διάγνωση μέχρι και σήμερα, αλλά και τα μηνύματα στήριξης που έλαβε από τον κόσμο.

Ο ίδιος εξήγησε αρχικά ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στην Αθήνα καθώς μετά τη διάγνωση κρίθηκε αναγκαία η μετακίνησή του από το νησί ώστε να υποβληθεί σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και να καθοριστεί στη συνέχεια ο τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας.

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», ανέφερε συγκεκριμένα, προσθέτοντας ότι οι γιατροί του συνέστησαν μάλιστα να παραμείνει στην πρωτεύουσα «ώστε να ”πατήσουμε τον καρκίνο”».

Αναφερόμενος στο πώς ανακάλυψε το πρόβλημα υγείας του, σημείωσε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τον πονούσε το πόδι και δεν είχε κινητοποιηθεί ώστε να δει γιατί συνέβαινε αυτό. «Με πονούσε για πολύ καιρό το πόδι μου μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», είπε χαρακτηριστικά.

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα

Παραδέχθηκε ότι δεν ήταν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όλους. «Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα», τόνισε.

Μιλώντας τέλος για τη στήριξη που έλαβε άπαξ και γνωστοποίησε το πρόβλημα υγείας του ο δήμαρχος είπε: «Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν», ανέφερε συγκινημένος. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η περιπέτεια αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό», είπε.