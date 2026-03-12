MENOY

Στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα τρακτέρ για το συλλαλητήριο εν όψει Agrotica – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έφτασαν πριν λίγη ώρα τα πρώτα τρακτέρ που θα βρεθούν έξω από τη ΔΕΘ για το συλλαλητήριο εν όψει της Agrotica.

Πριν από λίγη ώρα οι πρώτοι γεωργικοί ελκυστήρες πέρασαν την 26ης Οκτωβρίου και έφτασαν στην πύλη της ΔΕΘ. Από το Δερβένι θα βρεθούν συνολικά 11 τρακτέρ ενώ ξεκίνησαν προς το κέντρο και οι αγρότες από τα Μάλγαρα.

 Η συγκέντρωση των αγροτών έξω από τη ΔΕΘ είναι προγραμματισμένη για τις 17:00.

Λίγο μετά τις 16:30 τα τρακτέρ από το μπλόκο των Μαλγάρων πέρασαν τον Λευκό Πύργο, με κατεύθυνση προς τη ΔΕΘ.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ανοίγει τις πύλες της η Agrotica ενώ τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 19:00 από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

