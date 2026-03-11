Σοφία Χρηστίδου: “Υπάρχει βίντεο από την κακοποίησή της μέσα στην τάξη”, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση θανάτου της καθηγήτριας στην Θεσσαλονίκη, η οποία κατέληξε μετά από εγκεφαλικό.

Όπως φαίνεται, η γυναίκα για πολλά χρόνια ήταν θύμα bullying από τους μαθητές της, ενώ οι έγγραφες καταγγελίες που είχε στείλει με τα όσα βίωνε, πέρασαν στα αζήτητα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Χαράλαμπος Αποστολίδης, μίλησε το πρωί της Τετάρτης (11/03) στην εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega” και δήλωσε μεταξύ άλλων πως η καθηγήτρια βίωνε συστηματικό bullying από συγκεκριμένους μαθητές της στη Θεσσαλονίκη.

«Ένα χρόνο τι έκανε η δευτεροβάθμια στην οποία απευθύνθηκε η κυρία με έγγραφό της, το οποίο κοινοποίησε στην διευθύντρια του σχολείου, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο Υπουργείο Παιδείας. Καμία ΕΔΕ δεν έγινε. Περιέγραφε ότι δεχότανε bullying από μια ορισμένα παιδιά, τα οποία της πέταγαν μπουκάλια με νερό, βιβλία, όταν γύρναγε την έβριζαν, ουσιαστικά την κακοποιούσαν. Επενέβη η διευθύντρια για να βάλει τάξη μέσα στην τάξη. Ήταν πλήρως ενημερωμένη. Και αντί να κάνουν ΕΔΕ, και μετά να την παραπέμψουν στην υγειονομική, βρήκαν την εύκολη λύση να τη βγάλουν τρελή για να τη διώξουν. Ερευνούμε και αν σε αυτή την ομάδα των κακοποιητικών παιδιών συμμετείχε και συγγενικό πρόσωπο κάποιου από τους προϊσταμένους», τόνισε ο κ. Αποστολίδης.

Ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, είπε πως θα πρέπει και θα υπάρξει διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο υπουργός Παιδείας όσο και εγώ δώσαμε σαφέστατες οδηγίες, να διερευνηθεί η υπόθεση. Το υπουργείο Παιδείας μέσα σε δύο μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η αναφορά σε εμάς, άμεσα δώσαμε οδηγία και εντολή να διερευνηθεί το γεγονός. 9/2 ήρθε σε εμάς και 12/2 έφυγε η επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας για να διερευνηθούν τα να διερευνηθεί το γεγονός. Από κει και μετά χρειάζεται μια διαδικασία για να γίνει αυτό. Παράλληλα τρέχουν οι δύο διαδικασίες τώρα. Η μία διαδικασία είναι η προκαταρκτική που έχει διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα είναι και υπηρεσιακή διαδικασία που ακολουθούμε εμείς», ανέφερε.

Ο κ. Αποστολίδης πρόσθεσε πως υπάρχουν βίντεο τα οποία ελήφθησαν κατά τις ώρες της κακοποίησης μέσα στην τάξη των παιδιών.

«Ένα από αυτά ανέβηκε και κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ κάνω έκκληση σε όποιο παιδί έχει τέτοια βίντεο να μας τα στείλει και να τα στείλει οπουδήποτε. Στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε», τόνισε.

