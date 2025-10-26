Σκιάθος: Νύφη έφτασε στην εκκλησία συνοδεία περιπολικού – Δείτε βίντεο

Με υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας φαίνεται πως πήγε στην εκκλησία μία νύφη στη Σκιάθο, στον γάμο της, εν μέσω αντιδράσεων για άσκοπη χρήση περιπολικών.

Με φάρους, κόρνες και σειρήνες, έφτασε στην εκκλησία μία πρώην δόκιμη αστυνομικός στη Σκιάθο, με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να προκαλεί αντιδράσεις.

Η πρώην δόκιμη αστυνομικός πήγε νύφη στην εκκλησία συνοδευόμενη από υπηρεσιακό περιπολικό της ΕΛΑΣ αλλά και μοτοσικλέτα αστυνομίας.

Δείτε το βίντεο:

Τα πλάνα από την είσοδο της νύφης, έρχονται σε μία περίοδο αντιδράσεων που έχουν προκληθεί ύστερα από τη δημοσιοποίηση διάφορων βίντεο, όπως εκείνο με τη μεταφορά της γνωστής τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδή με περιπολικό ή και τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος για μεταφορά ψυγείου.