Σιθωνία: Σωρεία αντιδράσεων για τη δημοπράτηση της παραλίας “ΛΑΤΟΥΡΑ”

Απογοήτευση και έντονος προβληματισμός επικρατεί στους κατοίκους της Σιθωνίας που παρά τις αντιδράσεις τους για να μην προχωρήσει η δημοπράτηση τριών παραλιών τελικώς κατάφεραν να «σώσουν» από τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες μόνο την παραλία «ΦΑΒΑ».

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην παραλία «Λατούρα» στον Όρμο Παναγιάς για την οποία υπήρξαν αντιδράσεις πολιτών και φορέων να μην δημοπρατηθεί τελικά θα δοθούν προς δημοπράτηση 80 τετραγωνικά προκειμένου να στηθεί beach bar ενώ άλλα 50 τετραγωνικά θα δημοπρατηθούν για να εγκατασταθεί εταιρεία ενοικίασης σκαφών αναψυχής.

Όσον αφορά την παραλία «Βαθύ Καρύδι» αυτή όπως ενημερώθηκε το thestival.gr θα δοθεί ένα μικρό μέρος προς ενοικίαση σε εταιρεία με θαλάσσια ποδήλατα.

«Η παραλία “Λατουρα” βρίσκεται δίπλα στον Όρμο Παναγιάς, γνωστή σε όλους για τα πεντακάθαρα και ρηχά νερά της όπου κολυμπάνε ως επί το πλείστον μικρά παιδιά με ασφάλεια..

Εκεί θα δοθούν 80 τετραγωνικά για ξαπλώστρες στην πλευρά προς το δρόμο και άλλα 50 τετραγωνικά ανάμεσα στους φοίνικες για ενοικιάσεις σκάφων αναψυχής. Τις γνωστές ταχύπλοες βάρκες που νοικιάζονται χωρίς να απαιτείται δίπλωμα..

Κι αυτές θα πηγαινοέρχονται ανάμεσα στα παιδάκια που κολυμπάνε!!! Για σκεφτείτε το. Κι απ’ την άλλη, μπροστά στον οικισμό “Λατουρα” όπου διαμένουν οικογένειες, ένα μπιτσομπαρο που θα απλωθεί πέρα από τα τετραγωνικά που ορίζει η άδεια του, όπως γίνεται σε όλη τη Χαλκιδική κάτω απ’ την ανοχή των τοπικών αρχών» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Ναυτικός Σύνδεσμος Όρμου Παναγιάς.

Κάτοικοι και φορείς με τους οποίους συνομίλησε το thestival.gr επιρρίπτουν ευθύνες στη δημοτική αρχή της Σιθωνίας λέγοντας ότι δεν χειρίστηκε σωστά το θέμα και ότι ενώ στο πρώτο έγγραφο που έστειλε ο Δήμος στην Κτηματική Υπηρεσία που πραγματοποιεί τις δημοπρασίες ζητήθηκε εξαίρεση των τριών παραλιών, στη συνέχεια μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και την ομόφωνη απόφαση να μην δημοπρατηθούν οι παραλίες «ο Δήμος έστειλε έγγραφο με το οποίο ζητά να εξαιρεθεί μόνο η «Φάβα»».

Κάτοικοι, φορείς αλλά και μέλη του Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σιθωνίας είναι αποφασισμένοι σύντομα να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη και αναλυτική χαρτογράφηση των παραλιών και να καταθέσουν τις απόψεις τους για το πόσα beach bar και άλλες επιχειρήσεις αντέχει η περιοχή, ποιες παραλίες πρέπει να μείνουν ελεύθερες κλπ ενώ θα ζητήσουν από τη δημοτική αρχή να θέσει αυστηρούς κανόνες και όρια.

«Θα ασχοληθούμε και με αυτούς τους επιχειρηματίες που έχουν βάλει μπάρες και δεν έχουν οι πολίτες πρόσβαση στις ακτές και δυστυχώς έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην Σιθωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος του Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σιθωνίας.