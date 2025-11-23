MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι από την Έδεσσα που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Η ανάρτηση του γιου τους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομεία της Ιταλίας, νοσηλεύονται μετά τη σοβαρή δηλητηρίαση που υπέστησαν από άγρια μανιτάρια, ο 65χρονος και η 55χρονη από την Έδεσσα.

Μετά την αρχική τους περίθαλψη στο νοσοκομείο της Έδεσσας και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή τους με αεροσκάφος C-130 στην Αθήνα και από εκεί η μεταφορά τους σε εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και την Πίζα καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Ο γιος τους δημοσίευσε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω της οποίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και προς όλους όσοι συμπαραστέκονται στην οικογένεια.

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτό τον αγώνα. Η κατάσταση τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία.

Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά! Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Το ζευγάρι είχε συλλέξει άγρια μανιτάρια σε περιοχή της Έδεσσας και τα κατανάλωσε, χωρίς να γνωρίζει ότι ανήκαν στην επικίνδυνη οικογένεια «Αμανίτες».

Έδεσσα Ζευγάρι Μανιτάρια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επετειακή συναυλία με θέμα “100 χρόνια ΑΠΘ – 100 χρόνια Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης” με δωρεάν είσοδο σήμερα στην Αίθουσα Τελετών

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Χρήστος Νικολόπουλος: Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος, δεν εμπιστευόταν κανέναν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ο Θεσσαλονικιός Ολυμπιονίκης Πέτρος Γκαϊδατζής θα είναι ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νεκρός 11χρονος από πυροβολισμό μετά από καβγά οδηγών στη Νεβάδα – “Το παιδί μου είναι νεκρό”, φώναζε ο πατριός του – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ε.Ε – Ο τρόπος να εκδώσετε καινούργια πιο γρήγορα