MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μεταφέρθηκε από το ΑΧΕΠΑ στο αεροδρόμιο για διακομιδή στην Ιταλία το ζευγάρι που έφαγε μανιτάρια – Παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει το ζευγάρι από την Έδεσσα, το οποίο νοσηλεύτηκε στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης “σήμερα Παρασκευή 21/11/2025 & ώρα 18.30, Διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης διακόμισαν με ασφάλεια δύο ασθενείς, από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στο Αεροδρόμιο Μακεδονία.

Οι ασθενείς παραδόθηκαν στην ομάδα Ιπτάμενων Ιατρών και Διασωστών των Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ, για την μετάβαση τους στην Ιταλία.

Πρόκειται για ασθενείς προς μεταμόσχευση ήπατος, λόγω οξείας ηπατικής ανεπάρκειας, μετά από κατανάλωση μανιταριών.

Οι Διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ευχόμαστε στους δύο αυτούς ασθενείς, καλή επιτυχία και καλή ανάρρωση!”

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο “Φραπές” το βάζει στα πόδια για να καλύψει το

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα τρία νέα σχολεία στον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Μεγάλη αποδοκιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ – Διατηρεί η ΝΔ τη μεγάλη διαφορά από ΠΑΣΟΚ

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Γρηγόρης Πετράκος: O Covid ήταν φτιαχτός, δεν πέθαναν άνθρωποι από κορωνοϊό αλλά από την κατάσταση στα νοσοκομεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βόλος: Φώναζε πως είναι επιβάτης από τα Τέμπη και απειλούσε να πέσει στο κενό λόγω χρεών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

“Δεν χάθηκε ούτε σεντς” απολογήθηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για την κάθειρξη 8 ετών