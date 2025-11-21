Θεσσαλονίκη: Μεταφέρθηκε από το ΑΧΕΠΑ στο αεροδρόμιο για διακομιδή στην Ιταλία το ζευγάρι που έφαγε μανιτάρια – Παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει το ζευγάρι από την Έδεσσα, το οποίο νοσηλεύτηκε στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης “σήμερα Παρασκευή 21/11/2025 & ώρα 18.30, Διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης διακόμισαν με ασφάλεια δύο ασθενείς, από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στο Αεροδρόμιο Μακεδονία.

Οι ασθενείς παραδόθηκαν στην ομάδα Ιπτάμενων Ιατρών και Διασωστών των Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ, για την μετάβαση τους στην Ιταλία.

Πρόκειται για ασθενείς προς μεταμόσχευση ήπατος, λόγω οξείας ηπατικής ανεπάρκειας, μετά από κατανάλωση μανιταριών.

Οι Διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ευχόμαστε στους δύο αυτούς ασθενείς, καλή επιτυχία και καλή ανάρρωση!”