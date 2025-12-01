MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη

Σε κρίσιμη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή βρίσκεται ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής της Ρόδου. Από την ισχυρή έκρηξη έχασε τη ζωή του ο 19χρονος στρατιώτης Ραφαήλ Γαλυφιανάκης, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία την ώρα της άσκησης.

Ο πατέρας του νεαρού στρατιώτη, Μάνος Γαλυφιανάκης, παρά τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, εξέφρασε μέσω του ΑΝΤ1 τη συμπαράστασή του στον τραυματισμένο επιλοχία και ευχήθηκε να αναρρώσει το συντομότερο. «Να αναρρώσει γρήγορα το παλικάρι, να δει την οικογένειά του. Εγώ προσωπικά θα τον επισκεφτώ. Να μην ξανατύχει τίποτα σε άλλη οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 39χρονος νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του χεριού από τον αγκώνα και κάτω, καθώς η ζημιά ήταν εκτεταμένη και δεν επιδεχόταν επανασυγκόλληση. Επιπλέον, έχει τραύματα στον θώρακα, καθώς και οίδημα στο κεφάλι. Η σύζυγός του βρίσκεται συνεχώς δίπλα του, ενώ η ιατρική ομάδα του νοσοκομείου παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του.

Αρχικά, ο πυροτεχνουργός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου αφαιρέθηκαν θραύσματα από το σώμα του, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής αεροδιακομιδή του στην Αθήνα με στρατιωτικό ελικόπτερο. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμη.

