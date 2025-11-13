MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρόδος: Σοβαρός τραυματισμός καταδρομέα κατά τη διάρκεια άσκησης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρά τραυματίστηκε χθες στρατιωτικός των Ειδικών Δυνάμεων (καταδρομέας) κατά τη διάρκεια άσκησης βαρέων όπλων που πραγματοποιείται στην περιοχή της Νότιας Ρόδου.

Όπως μεταδίδει το ertnews, ο στρατιωτικός τραυματίστηκε όταν στην προσπάθειά του να διορθώσει  πυροβόλο όπλο που είχε παρουσιάσει δυσλειτουργία, θραύσματα του κάλυκα τον χτύπησαν στον μηρό.

Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Ρόδος

