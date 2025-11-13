Ρόδος: Σοβαρός τραυματισμός καταδρομέα κατά τη διάρκεια άσκησης

Σοβαρά τραυματίστηκε χθες στρατιωτικός των Ειδικών Δυνάμεων (καταδρομέας) κατά τη διάρκεια άσκησης βαρέων όπλων που πραγματοποιείται στην περιοχή της Νότιας Ρόδου.

Όπως μεταδίδει το ertnews, ο στρατιωτικός τραυματίστηκε όταν στην προσπάθειά του να διορθώσει πυροβόλο όπλο που είχε παρουσιάσει δυσλειτουργία, θραύσματα του κάλυκα τον χτύπησαν στον μηρό.

Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Ρόδου.