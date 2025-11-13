Ρόδος: Σοβαρός τραυματισμός καταδρομέα κατά τη διάρκεια άσκησης
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρά τραυματίστηκε χθες στρατιωτικός των Ειδικών Δυνάμεων (καταδρομέας) κατά τη διάρκεια άσκησης βαρέων όπλων που πραγματοποιείται στην περιοχή της Νότιας Ρόδου.
Όπως μεταδίδει το ertnews, ο στρατιωτικός τραυματίστηκε όταν στην προσπάθειά του να διορθώσει πυροβόλο όπλο που είχε παρουσιάσει δυσλειτουργία, θραύσματα του κάλυκα τον χτύπησαν στον μηρό.
Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Ρόδου.
