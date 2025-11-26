MENOY

Ρόδος: “Ήταν πολύ χαρούμενος για την άσκηση” λέει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από την έκρηξη στο πεδίο βολής

Φωτογραφία: Intime
Ανείπωτη θλίψη προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) στο πεδίο βολής σε στρατόπεδο της Ρόδου, όταν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδας ένας 19χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης, γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, έχασε τη ζωή του, ενώ ένας 39χρονος Επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά.

Το δυστύχημα συνέβη στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, την ώρα που οι στρατιώτες πραγματοποιούσαν προβλεπόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Η οικογένεια του νεαρού 19χρονου Ραφαήλ βυθίζεται στο πένθος, μην μπορώντας να πιστέψει πως ο ενθουσιασμός του παιδιού τους για την εκπαίδευση στην οποία συμμετείχε, μετατράπηκε μέσα σε λίγες στιγμές σε ανείπωτη τραγωδία.

Ο πατέρας του, συντετριμμένος, περιγράφει στο newsit.gr τις τελευταίες στιγμές επικοινωνίας μαζί του και τον ανυπόκριτο ενθουσιασμό που είχε ο γιος του για την άσκηση -μια άσκηση που αποδείχθηκε μοιραία.

Ο 19χρονος Ραφαήλ είχε φτάσει στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες πριν, ξεκινώντας με χαρά το νέο κεφάλαιο της ζωής του, έχοντας ως εφόδιο και το οικογενειακό του υπόβαθρο στην υπηρεσία. Ο παππούς του, όπως αποκαλύπτει ο πατέρας, ήταν παλαιότερα πυροτεχνουργός και μάλιστα είχε υπηρετήσει στο ίδιο στρατόπεδο, γεγονός που έκανε τον νεαρό να νιώθει ακόμη μεγαλύτερη περηφάνια για την εκπαίδευση στην οποία έμπαινε.

«Ήταν πολύ χαρούμενος που θα πήγαινε για την άσκηση», λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 19χρονου.

«Το παλικάρι μου ήταν δεύτερη ημέρα στο στρατόπεδο, είχε πάει για ΕΠΟΠ και ήταν δεύτερη ημέρα και σήμερα θα πήγαινε για εκπαίδευση. Ο παππούς του ήταν πυροτεχνουργός στην Κρήτη και παλαιότερα ζούσαμε στην Ρόδο, όπου στο ίδιο στρατόπεδο ήταν και ο παππούς του. Είχαμε μιλήσει σήμερα το πρωί και ήταν πολύ χαρούμενος που θα πήγαινε για την άσκηση και εχθές το βράδυ που έφυγα και εγώ από Ρόδο, ήταν πολύ χαρούμενος. Μου είχε πει ότι από εχθές θα είχαν βολές, αλλά εχθές δεν πρόλαβε. Το βράδυ που έφυγα από την Ρόδο μού είπε ότι θα πήγαιναν σήμερα το πρωί για να ρίξουν βολές με χειροβομβίδες και του είπα “θα πας και εσύ;”. Και μου είπε “ναι, περιμένω πως και πως την στιγμή”, και την έριξε και έφυγε… Μου είπαν όταν έφυγε κατευθείαν, δεν ξέρω παραπάνω λεπτομέρειες, το απόγευμα θα πάω Ρόδο. Για την ώρα δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αυτό που εύχομαι είναι να γλυτώσει το άλλο παιδί».

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, βυθισμένος στον πόνο, δεν αναζητά ευθύνες. Το μόνο που ζητά είναι να μάθει τι συνέβη πραγματικά και να γίνει καλά ο τραυματισμένος Επιλοχίας, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Διαβάστε μας στο Google News

