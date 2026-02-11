Ραντεβού στο Σύνταγμα δίνουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών – “Δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα”

Την κάθοδο τους στην Αθήνα την προσεχή Παρασκευή προετοιμάζουν και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους αγρότες της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών, τονίζοντας ότι κανένα πρόβλημα τους δεν έχει ακόμα επιλυθεί.

«Θα κατέβουμε στην Αθήνα κανονικά. Δεν έχει λυθεί κανένα από τα προβλήματα μας» είπε στο thestival.gr ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, προσθέτοντας ότι οι αγρότες από τη περιοχή θα μεταβούν στην Αθήνα με λεωφορεία και αυτοκίνητα.

Επεσήμανε ότι την περασμένη Παρασκευή «κάναμε μια συνάντηση στην Σίνδο με βουλευτές της Β’ Θεσσαλονίκης -κυβέρνησης και αντιπολίτευσης- και αναφερθήκαμε στα προβλήματα μας, έχει κλειστεί ένα ραντεβού σε επίπεδο διεπαγγελματικής ρυζιού με τον υπουργό προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματα που έχουμε οι παραγωγοί ρυζιού».

Ο κ. Σέφης τόνισε ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αγρότες να βγουν και πάλι στους δρόμους με τα τρακτέρ τους για νέο δυναμικό γύρο κινητοποιήσεων. «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ευελπιστούμε ότι θα λυθούν κάποια προβλήματα γιατί αν ξαναβγούμε στο δρόμο θα μείνουμε εκεί μετά» είπε.

Οι αγρότες από την περιοχή του Λαγκαδά δεν είναι πρόθυμοι να μεταβούν στην Αθήνα όπως ανέφεραν στο thestival.gr, προσθέτοντας ότι «είναι χαμένος χρόνος». Δηλώνουν ότι είναι εξοργισμένοι καθώς «δεν τηρήθηκε τίποτα ακόμα από τις δεσμεύσεις που έδωσε η κυβέρνηση».

Συγκεκριμένα, τόνισαν ότι ενώ υπήρχε κυβερνητική δέσμευση να μην δηλώνεται ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) για τα αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων διαπίστωσαν ότι μόλις άνοιξε η σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και εισήλθαν για να κάνουν τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις «πως τελικά ζητείται ΑΤΑΚ για να τα αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων».

Όπως ανέφεραν αγρότες της περιοχής Λαγκαδά περίπου ένα εκατομμύριο αγροτεμαχίων είναι κάτω των 20 στρεμμάτων και περίπου το 80% αυτών βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα.

«Μιλάμε για αγροτεμάχια των δύο και τριών στρεμμάτων τα οποία τα κληρονόμησαν παιδιά και εγγόνια και δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς και τα οποία μας τα νοικιάζουν έναντι χαμηλού αντιτίμου καθώς τα εν λόγω χωράφια δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία. Η ίδια η Ε.Ε. δεν ενδιαφέρεται για το ΑΤΑΚ και δεν το συνδέει με τις επιδοτήσεις όμως η κυβέρνηση το κάνει για φορολογικούς λόγους όταν η ίδια δεν έχει τελειώσει το κτηματολόγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά αγρότης από τον Λαγκαδά.

Περαιτέρω δε, ο ίδιος αγρότης ανέφερε ότι «η λίμνη Καρλα δηλώθηκε βοσκότοπος με ένα ΑΤΑΚ το οποίο δηλώθηκε σε έναν 90χρονο ο οποίος δεν είχε επαφή με τους κωδικούς και προφανώς κάποιοι αετονύχηδες το έκαναν βρίσκοντας τους κωδικούς taxis του υπερήλικα και κατάφεραν έτσι και επιδοτήθηκαν για 5000 στρέμματα βοσκοτόπου» προσθέτοντας ότι από το 2020 η Ελλάδα «δεν έχει monitoring και ποτέ δεν έστειλε στην Ε.Ε. γεωχωρικά δεδομένα».

Οργισμένοι είναι και οι αγρότες των Σερρών με τα ζητήματα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (σ.σ. γεωχωρικά δεδομένα) καθώς όπως διαπίστωσαν δεν μπορούν να κάνουν διορθώσεις στην σχετική πλατφόρμα και φέρονται να σκέφτονται το κλείσιμο του τελωνείου του Προμαχώνα.

Υπενθυμίζεται ότι η κάθοδος στην Αθήνα θα γίνει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και όπως έχει αποφασιστεί οι αγρότες από τη Θεσσαλία θα κατεβάσουν έναν μικρό αριθμό τρακτέρ και η πλειονότητα των αγροτών από τη Θεσσαλία και τις άλλες περιοχές θα γίνει με λεωφορεία και ΙΧ. Το συλλαλητήριο των αγροτών αναμένεται να γίνει στο Σύνταγμα στις 4 μ.μ. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι παρά την παραμονή τους στα μπλόκα επί 55 ημέρες και τις συναντήσεις με αρμόδιους υπουργούς και τον ίδιο τον πρωθυπουργό ακόμα δεν έχουν ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση τα αιτήματα τους.