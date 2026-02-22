Πτολεμαΐδα: Στο χειρουργείο ο 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας

Σε εξέλιξη βρίσκεται το χειρουργείο του 17χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας στην Πτολεμαΐδα, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουν να διασώσουν πλήρως τη λειτουργικότητα των τραυματισμένων δακτύλων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ο ανήλικος διακομίστηκε χθες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, αμέσως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, και στη συνέχεια εισήχθη στην Ορθοπαιδική Κλινική. Τα τραύματα εντοπίζονται στον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο του άνω άκρου.

Σε εξέλιξη κρίσιμο χειρουργείο

Αυτή την ώρα, οι γιατροί προχωρούν σε λεπτή χειρουργική επέμβαση οστεοσύνθεσης στον αντίχειρα, ο οποίος φέρει και το πιο σοβαρό τραύμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δείκτης και ο μέσος βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση, ο 17χρονος δεν αναμένεται να χάσει κανένα από τα τρία δάχτυλα. Το μεγάλο στοίχημα για τους γιατρούς είναι, μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης και την αποκατάσταση, τα δάχτυλα να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργικότητα.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η κροτίδα εξερράγη στο χέρι του ανήλικου, ενώ βρισκόταν μαζί με την παρέα του στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος φέρεται να είχε προμηθευτεί την κροτίδα μέσω διαδικτύου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη εξακολουθούν να διερευνώνται.