Ψαρόπουλος: Πάνω από 2 χρόνια θα τραβήξει η δίκη των Τεμπών – Δεν έχουμε πέσει θύματα πλάνης

Στο κλίμα του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών μετά την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού και την εκλογή του Παύλου Ασλανίδη, αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος διευκρίνισε πως ο ίδιος δεν αποτελεί μέλος του Συλλόγου.

«Έμαθα κι εγώ πως έφυγε η κ. Καρυστιανού και εκλέχθηκε άλλο ΔΣ. Πιστεύω ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει τον αγώνα τον οποίον είχαν ξεκινήσει εξαρχής όλοι οι συγγενείς», είπε αρχικά.

Ερωτηθείς για την τρίτη μαύρη επέτειο της τραγωδίας, ο κ. Ψαρόπουλος σημείωσε:

«Θα γίνουν και συγκεντρώσεις, θα γίνει και το μνημόσυνο στις 28 του μηνός στον τόπο του δυστυχήματος. Ο Σύλλογος και εμείς οι συγγενείς κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να μας συμπαρασταθεί με κόσμιο τρόπο πάντα, προκειμένου να μας βοηθήσει ηθικά να αντέξουμε τον δύσκολο δικαστικό αγώνα που ξεκινά στις 23 Μαρτίου».

«Η δική μου ελάχιστη εκτίμηση είναι πως η δίκη θα τραβήξει πάνω από 2 χρόνια», υπογράμμισε.

Για την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά ότι πλέον αποδεδειγμένα η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο, δήλωσε πως ο ίδιος αποφεύγει να σχολιάζει τοποθετήσεις άλλων συγγενών θυμάτων, επισημαίνοντας πάντως πως ακόμα δεν έχει αποδειχθεί τίποτα.

«Αυτό που αποδεικνύεται, αποδεικνύεται με βάση τη δικαστική απόφαση. Όταν λοιπόν εκδοθεί απόφαση, τότε θα μπορούμε να κάνουμε απολογισμό. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως δεν έχουμε πέσει θύματα πλάνης», κατέληξε.

