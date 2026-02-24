Ψαρόπουλος: Η διαδικασία της εκταφής πρέπει να γίνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να μην αλλοιωθούν τα δείγματα

Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας για τη διενέργεια εκταφών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προχώρησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, ως αποτέλεσμα της σοβαρής διαφωνίας που ανέκυψε με τους συγγενείς αναφορικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

Οι οικογένειες των θυμάτων, μέσω εξωδίκου, ζητούν μετ’ επιτάσεως οι σοροί να αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για σύνθετες εξετάσεις, τις οποίες οι ίδιοι αιτήθηκαν εγγράφως ακολουθώντας τις υποδείξεις της Εισαγγελίας. Ανάμεσα στους συγγενείς που αντιδρούν είναι οι γονείς της Μάρθης Ψαροπούλου, Αντώνης Ψαρόπουλος και Μαρία Καρυστιανού.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος μίλησε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 και ανέφερε πως «είναι δεδηλωμένη η αδυναμία πραγματοποίησης όλων αυτών των εξετάσεων από τα ελληνικά ιατροδικαστικά εργαστήρια. Δεν είναι δική μας εκτίμηση, είναι γραπτή δήλωση από τα συγκεκριμένα ιατροδικαστικά εργαστήρια».

Όπως είπε «η διαδικασία της εκταφής πρέπει να γίνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να μην αλλοιωθούν τα δείγματα που θα ληφθούνε. Όλα αυτά τα έχουμε θέσει στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας εδώ και μήνες».

«Ενώ εδώ και 20 μέρες έχει εκδοθεί το σκέλος του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) για την πυραντοχή των καθισμάτων και του τροχαίου υλικού στην επιβατική αμαξοστοιχία του δυστυχήματος των Τεμπών δεν έχει κινηθεί καθόλου ο δικαστικός μηχανισμός αυτεπαγγέλτως για να διερευνήσει κακουργηματικές πράξεις, άλλη μία παράλειψη της ανακριτικής διαδικασίας» είπε ο κ. Ψαρόπουλος. Και κατέληξε πως «11 στις 27 οικογένειες ζητούν εκταφές».