Πρασινίζει το campus του ΑΠΘ με 500 νέα δέντρα – Κερασιές θα ανθίζουν στον χώρο

Πρασινίζει τις επόμενες ημέρες, με εκατοντάδες κερασιές, κουτσουπιές, πλατανομουριές κι αρκετά ακόμη νέα δέντρα, το campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο η συνολική έκταση των 230 στρεμμάτων της πανεπιστημιούπολης να μετατραπεί σε πάρκο -σε χώρο περιπάτου και αναψυχής για όλους τους πολίτες.

Συνολικά 500 δέντρα αναμένεται να φυτευτούν στην «καρδιά» της πόλης, έπειτα από συμφωνία της πρυτανείας του ΑΠΘ με τον δήμο Θεσσαλονίκης. Από αυτά τα δέντρα, τα 200 θα είναι κερασιές, που θα ταξιδέψουν από την Ολλανδία, και οι οποίες θα φυτευτούν περιμετρικά του campus και μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ώστε κάθε φορά που θα ανθίζουν να προσελκύουν τα βλέμματα με τη μοναδική ομορφιά των χρωμάτων τους.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, με τις πρυτανικές αρχές και ακολούθησε νέα επαφή του αρμόδιου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλη Διαμαντάκη. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χώρος του ΑΠΘ προς όφελος όχι μόνο των χιλιάδων φοιτητών και των φοιτητριών, αλλά και ολόκληρης της πόλης.

«Ως δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζουμε απόλυτα την πρόθεση της Πρυτανικής Αρχής του ΑΠΘ να δημιουργηθεί ένα “ πράσινο πανεπιστήμιο”, ανοιχτό για όλους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Διαμαντάκης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος πρόσθεσε πως από τη στιγμή που στον δήμο Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι αναζητούνται τέτοιου είδους συνέργειες για την ενίσχυση του πρασίνου.

Η φύτευση των 500 δέντρων θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου και η παράδοση του campus θα γίνει παρουσία του δημάρχου κ. Αγγελούδη και του πρύτανη, Κυριάκου Αναστασιάδη.

Ο κ. Διαμαντάκης, με αφορμή αυτή τη συνεργασία με το πανεπιστήμιο, υπογραμμίζει πως ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει τη δυνατότητα βοηθήσει στο πρασίνισμα και των στρεμμάτων που βρίσκονται γύρω από το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ.