Πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη το Άγιο Φως – Με ειδικές πτήσεις θα μεταφερθεί σε όλη την Ελλάδα

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της Ελληνικής Κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

ΔρομολόγιοΠτήσηΏρα
Αθήνα – ΖάκυνθοςΟΑ 05219:30 – 20:50
Αθήνα –  ΘεσσαλονίκηΑ3 12620:10 – 21:05
Αθήνα – ΙωάννιναΑ3 16620:10 – 21:25
Αθήνα – ΜύκονοςΟΑ 3000(έκτακτη, ειδική πτήση)19:30 – 20:15
Αθήνα – Λήμνος Α3 26619:50 – 20:50
Αθήνα – ΣάμοςΟΑ 3004(έκτακτη, ειδική πτήση)19:30 – 20:30
Σάμος – ΚωςΟΑ 3004(έκτακτη, ειδική πτήση)20:50 – 21:30
Αθήνα – ΧίοςΑ3 27820:35 – 21:25
Αθήνα – ΚαβάλαΑ3 15420:00 – 21:15
Αθήνα – ΒόλοςΟΑ 3002(έκτακτη, ειδική πτήση)19:30 – 20:40
Βόλος – ΚεφαλονιάΟΑ 3002(έκτακτη, ειδική πτήση)21:00 – 21:50

Aegean Airlines Άγιο Φως

