Πότε πέφτει το Πάσχα 2026 και η Καθαρά Δευτέρα – Πότε κλείνουν τα σχολεία
Το Πάσχα αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και κάθε χρόνο οι ημερομηνίες αλλάζουν. Αν αναρωτιέστε πότε πέφτει το Πάσχα 2026, ποια μέρα κλείνουν τα σχολεία ή πότε πληρώνεται το δώρο Πάσχα, συγκεντρώσαμε όλες τις απαντήσεις σε έναν πλήρη οδηγό.
Ημερομηνίες για το Ορθόδοξο Πάσχα 2026
Για το έτος 2026 το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει Κυριακή 12 Απριλίου
Αναλυτικό Ημερολόγιο Μεγάλης Εβδομάδας 2026
Ακολουθήστε το πρόγραμμα των ημερών για να προγραμματίσετε τις άδειες και τις εξορμήσεις σας:
- Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026
- Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026
- Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026
- Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026
- Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
- Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026
- Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
- Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου 2026
- Πότε πέφτει το Καθολικό Πάσχα 2026
Για το έτος 2026, οι ημερομηνίες του Ορθόδοξου και του Καθολικού Πάσχα έχουν διαφορά μίας εβδομάδας. Το Καθολικό Πάσχα πέφτει Κυριακή 5 Απριλίου.
Τριώδιο 2026
Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και την επομένη, 23 Φεβρουαρίου είναι η Καθαρά Δευτέρα.
Σχολεία: Πότε κλείνουν για τις διακοπές του Πάσχα 2026
Οι μαθητές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια αναμένουν με ανυπομονησία τις δύο εβδομάδες ανάπαυσης.
Με βάση το εορτολόγιο, τα σχολεία για το Πάσχα 2026 θα λειτουργήσουν ως εξής:
- Τελευταία ημέρα μαθημάτων: Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.
- Διάρκεια διακοπών: Από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Κυριακή του Θωμά (19 Απριλίου).
- Επιστροφή στα θρανία: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.
Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται
Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι το «πότε μπαίνει το δώρο Πάσχα».
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το δώρο Πάσχα πρέπει να έχει καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.
Οι εργοδότες μπορούν να καταβάλουν και νωρίτερα το δώρο, αλλά η 8η Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία.
Όλες οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα και οι επίσημες εορτές
Εκτός από το Πάσχα, το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για αποδράσεις. Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις επίσημες αργίες του έτους για να προγραμματίσετε τις αργίες και τα τριήμερα σας:
- Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου 2026 (Τριήμερο)
- Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
- Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (Τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
- Επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 (Τριήμερο)
- Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026
Τα τριήμερα του 2026
Το 2026 είναι μια αρκετά ευνοϊκή χρονιά για μικρές αποδράσεις, καθώς δημιουργούνται τα εξής τριήμερα:
- Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας: 21 – 23 Φεβρουαρίου.
- Τριήμερο Πρωτομαγιάς: 1 – 3 Μαΐου.
- Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου.
- Τριήμερο Χριστουγέννων: 25 – 27 Δεκεμβρίου.
Πότε πέφτει του Αγίου Γεωργίου
Του Αγίου Γεωργίου για το 2026 παραμένει στις 23 Απριλίου, αφού το Πάσχα πέφτει φέτος νωρίτερα.