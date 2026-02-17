Πότε πέφτει το Πάσχα 2026 και η Καθαρά Δευτέρα – Πότε κλείνουν τα σχολεία

Το Πάσχα αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και κάθε χρόνο οι ημερομηνίες αλλάζουν. Αν αναρωτιέστε πότε πέφτει το Πάσχα 2026, ποια μέρα κλείνουν τα σχολεία ή πότε πληρώνεται το δώρο Πάσχα, συγκεντρώσαμε όλες τις απαντήσεις σε έναν πλήρη οδηγό.

Ημερομηνίες για το Ορθόδοξο Πάσχα 2026

Για το έτος 2026 το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει Κυριακή 12 Απριλίου

Αναλυτικό Ημερολόγιο Μεγάλης Εβδομάδας 2026

Ακολουθήστε το πρόγραμμα των ημερών για να προγραμματίσετε τις άδειες και τις εξορμήσεις σας:

Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026

Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026

Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026

Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026

Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026

Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου 2026

Πότε πέφτει το Καθολικό Πάσχα 2026

Για το έτος 2026, οι ημερομηνίες του Ορθόδοξου και του Καθολικού Πάσχα έχουν διαφορά μίας εβδομάδας. Το Καθολικό Πάσχα πέφτει Κυριακή 5 Απριλίου.

Τριώδιο 2026

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και την επομένη, 23 Φεβρουαρίου είναι η Καθαρά Δευτέρα.

Σχολεία: Πότε κλείνουν για τις διακοπές του Πάσχα 2026

Οι μαθητές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια αναμένουν με ανυπομονησία τις δύο εβδομάδες ανάπαυσης.

Με βάση το εορτολόγιο, τα σχολεία για το Πάσχα 2026 θα λειτουργήσουν ως εξής:

Τελευταία ημέρα μαθημάτων: Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Διάρκεια διακοπών: Από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Κυριακή του Θωμά (19 Απριλίου).

Από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Κυριακή του Θωμά (19 Απριλίου). Επιστροφή στα θρανία: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι το «πότε μπαίνει το δώρο Πάσχα».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το δώρο Πάσχα πρέπει να έχει καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

Οι εργοδότες μπορούν να καταβάλουν και νωρίτερα το δώρο, αλλά η 8η Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Όλες οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα και οι επίσημες εορτές

Εκτός από το Πάσχα, το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για αποδράσεις. Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις επίσημες αργίες του έτους για να προγραμματίσετε τις αργίες και τα τριήμερα σας:

Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου 2026 ( Τριήμερο )

23 Φεβρουαρίου 2026 ( ) Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026

10 Απριλίου 2026 Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026

13 Απριλίου 2026 Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 ( Τριήμερο )

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 ( ) Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 ( Τριήμερο )

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 ( ) Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 Επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 ( Τριήμερο )

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 ( ) Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026

Τα τριήμερα του 2026

Το 2026 είναι μια αρκετά ευνοϊκή χρονιά για μικρές αποδράσεις, καθώς δημιουργούνται τα εξής τριήμερα:

Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας: 21 – 23 Φεβρουαρίου. Τριήμερο Πρωτομαγιάς: 1 – 3 Μαΐου. Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου. Τριήμερο Χριστουγέννων: 25 – 27 Δεκεμβρίου.

Πότε πέφτει του Αγίου Γεωργίου

Του Αγίου Γεωργίου για το 2026 παραμένει στις 23 Απριλίου, αφού το Πάσχα πέφτει φέτος νωρίτερα.