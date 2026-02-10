Πόσο θα κοστίσει φέτος το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

Αυξημένο αναμένεται φέτος το κόστος για το παραδοσιακό τραπέζι της Τσικνοπέμπτης, καθώς οι τιμές στα κρέατα καταγράφουν σημαντικές ανατιμήσεις, με τους καταναλωτές να αναγκάζονται να περιορίζουν τις ποσότητες ή να στρέφονται σε πιο οικονομικές επιλογές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων αγγίζουν το 13% σε ετήσια βάση, με το μοσχάρι και τα αμνοερίφια να καταγράφουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μειωμένη παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, αλλά και στις σοβαρές επιπτώσεις από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που έπληξε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Εκτόξευση τιμών σε κιμά και παϊδάκια

Ιδιαίτερα αυξημένες εμφανίζονται οι τιμές στον μοσχαρίσιο κιμά, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως για μπιφτέκια. Η τιμή του φτάνει έως και τα 18 ευρώ το κιλό, από 12 ευρώ το 2025, καταγράφοντας άνοδο έως και 50%. Αντίστοιχα, τα παϊδάκια ξεπερνούν πλέον τα 21 ευρώ το κιλό, έναντι 18 ευρώ την περσινή χρονιά.

Αυξήσεις καταγράφονται και στα υπόλοιπα είδη κρέατος που έχουν την τιμητική τους την Τσικνοπέμπτη. Οι χοιρινές μπριζόλες πωλούνται περίπου στα 8,9 ευρώ το κιλό, από 8 ευρώ πέρυσι, ενώ ο χοιρινός γύρος κοστίζει 11,4 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας αύξηση 14%. Τα καλαμάκια, επίσης, παρουσιάζουν μικρότερη αλλά αισθητή άνοδο, φτάνοντας τα 11,7 ευρώ το κιλό από 11 ευρώ.

Κοτόπουλο η πιο οικονομική λύση

Η πιο προσιτή επιλογή για το φετινό τραπέζι παραμένει το φιλέτο κοτόπουλου, το οποίο διατηρείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα τιμών, στα 10,5 ευρώ το κιλό από 10,2 ευρώ πέρυσι, αποτελώντας τη λύση για όσους θέλουν να περιορίσουν το κόστος.

Ακριβή και η έξοδος σε ταβέρνα

Υψηλό αναμένεται και το κόστος για όσους επιλέξουν να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη εκτός σπιτιού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το κόστος ανά άτομο σε ταβέρνες και εστιατόρια θα κυμανθεί από 30 έως 35 ευρώ, καθιστώντας τη φετινή γιορτή μία από τις ακριβότερες των τελευταίων ετών.

Παρά τις ανατιμήσεις, η Τσικνοπέμπτη παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις των Ελλήνων, με τους καταναλωτές να προσαρμόζουν τις αγορές τους στις νέες οικονομικές συνθήκες, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπουν το έθιμο.