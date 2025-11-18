MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλατάνι έπεσε σε κατάστημα στην παραλιακή της Ηγουμενίτσας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα σοβαρό συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης στην παραλιακή περιοχή της Ηγουμενίτσας, όταν ένα μεγάλο πλατάνι κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε ένα εστιατόριο.

Όπως αναφέρει το thespro.gr, η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην περιοχή, προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες. Το κατάστημα ευτυχώς είναι κλειστό, κάτι που απέτρεψε τα χειρότερα.

Εξίσου τυχερή ήταν και η συγκυρία ότι εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, αλλά και το ότι το δέντρο δεν έπεσε προς την πλευρά του πολυσύχναστου παραλιακού δρόμου.

Άνδρες της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν εργασίες κοπής και απομάκρυνσης του δέντρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον χώρο.

Ηγουμενίτσα

