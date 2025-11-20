Πετρούπολη: Τι υποστήριξε ο μαθητής με τον μπαλτά στο σχολείο – Η σύνδεση με το πανό της “Χρυσής Αυγής”

Ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ένας μαθητής Λυκείου πήγε στο σχολείο του στην Πετρούπολη, με έναν μπαλτά 29 εκατοστών.

Σημειώνεται πως στο ίδιο σχολείο αναρτήθηκε πανό της Χρυσής Αυγής.

Μιλώντας για το συμβάν, έτερος μαθητής του σχολείου, που τελούσε υπό κατάληψη, μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε: «Ήρθε λογικά (σ.σ.: ο μαθητής με τον μπαλτά) για να ανοίξει την κατάληψη», ενώ αναφερόμενος στο πανό που ανάρτησαν μαθητές του σχολείου που είναι προφανώς μέλη ακροδεξιών οργανώσεων, είπε «ναι το σήκωσαν μαθητές από εδώ, από το σχολείο».

Για τον μαθητή που απεικονίζεται στη φωτογραφία με το πανό στα κάγκελα του σχολείου είπε ότι «είναι ο αρχηγός», και πρόσθεσε πως «συμφωνώ απόλυτα με το περιεχόμενό του».

Το πανό που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων έγραφε: «Όχι στον μύθο του Πολυτεχνείου», φέροντας το σήμα της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, στους κόλπους του σχολείου δρα ακροδεξιά ομάδα νεαρών, η οποία εκφοβίζει και επιτίθεται σε αλλοδαπούς μαθητές.

Ο μαθητής, αλβανικής καταγωγής, με τον μπαλτά, δεν ανήκει στη συγκεκριμένη ακρoδεξιά ομάδα, αλλά εικάζεται πως μπορεί να τον είχε στην κατοχή του, για να «προστατευτεί» από αυτούς.

Όταν ρωτήθηκε πάντως για ποιον λόγο πήγε με μπαλτά στο σχολείο, απάντησε: «Για την προστασία μου».