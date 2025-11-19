Πετρούπολη: Συνελήφθη 16χρονος που πήγε σχολείο με… μπαλτά

Χειροπέδες σε έναν 16χρονο που είχε στην κατοχή του έναν… μπαλτά πέρασαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στην Πετρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό συνέβη στις 7.55 όταν τα στελέχη της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης παρατήρησαν ότι ένας ανήλικος που καθόταν έξω από το σχολείο είχε στην κατοχή του κάτι που προσομοίαζε σε όπλο.

Τον προσέγγισαν και τότε έκπληκτοι διαπίστωσαν πως ο ανήλικος είχε στην κατοχή του έναν μπαλτά μήκου 29 εκατοστών. Ο 16χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Να σημειωθεί πως το εν λόγω σχολείο τελούσε σε κατάληψη μέχρι και την περασμένη Παρασκευή (14/11).