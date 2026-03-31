Πειθαρχική έρευνα για το περιστατικό με μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που αγόρασαν προϊόντα κάνναβης σε σχολική εκδρομή

Την πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού όπου κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Γιάννενα, δύο μαθητές του 2ου ΓΕΛ Ωραιοκάστρου κατάφεραν και αγόρασαν από κατάστημα προϊόντα κάνναβης έχει δώσει ο διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

«Μόλις πληροφορήθηκα το συμβάν έδωσα εντολή για άμεση, απευθείας πειθαρχική διερεύνηση. Επειδή η ασφάλεια των παιδιών για εμάς είναι πάνω από οτιδήποτε, εάν και εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιονδήποτε θα αποδοθεί. Η ασφάλεια των παιδιών για εμάς είναι το παν. Τα παιδιά είναι καλά και έχουν επιστρέψει όλα στη Θεσσαλονίκη» δήλωσε ο κ. Κόπτσης.

Το συμβάν σημειώθηκε προχτές το βράδυ όταν δύο 16χρονοι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Ωραιοκάστρου ευρισκόμενοι στα Γιάννενα στο πλαίσιο της σχολικής εκδρομής του αγόρασαν προϊόντα κάνναβης από κατάστημα που τα πουλά νόμιμα, πλην όμως απαγορεύεται η πώληση του σε ανήλικα και έκαναν χρήση αυτών.

Ο ένας μαθητής αμέσως μετά την χρήση τους αισθάνθηκε έντονη ζάλη και έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων ενώ ο δεύτερος μετά την χρήση άρχισε να περιφέρεται σε δρόμους της πόλης χωρίς προσανατολισμό και ευτυχώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς που είχαν σπεύσει να τον αναζητούν.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 28χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος που πούλησε τα προϊόντα κάνναβης στους δυο μαθητές, την καθηγήτρια αρχηγό της εκδρομής καθώς και τη μητέρα του μαθητή που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο ενώ έχει σχηματιστεί και δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα.

Ο μαθητής που νοσηλεύτηκε έχει λάβει εξιτήριο και όλοι οι μαθητές της εκδρομής έχουν επιστρέψει σώοι στη Θεσσαλονίκη