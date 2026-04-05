Πειραιάς: Συγκλονίζει η γιαγιά του εφήβου που παρασύρθηκε από λεωφορείο – “Είναι σοβαρό γιατί είναι 17 χρονών παλικάρι”

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζάνειου Νοσοκομείου ο 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο το Σάββατο (04/04) στον Πειραιά, με τους γιατρούς πλέον να δίνουν πραγματική μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος υπέστη βαριές κακώσεις στο κεφάλι και τραύματα στον θώρακα καθώς παρασύρθηκε από λεωφορείο, διασωληνώθηκε άμεσα και υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Η γιαγιά του παιδιού περιέγραψε στο newsit.gr τις στιγμές αγωνίας που βιώνει η οικογένεια, αναφέροντας ότι ενημερώθηκαν αργά το βράδυ: «Μας ενημέρωσαν εχθές το βράδυ. Στους γονείς του το είπανε… ένας φίλος του πήρε τον πατέρα του και του είπε ότι τον χτύπησε λεωφορείο τον Αναστάση και ότι τον έχουνε στο Τζάνειο».

Συγκλονισμένη η γιαγιά του 17χρονου Αναστάση επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα σοβαρή, τονίζοντας πως «είναι στην εντατική, τον έχουνε διασωληνωμένο».

Σημείωσε πως η μητέρα του βρίσκεται στο πλευρό του στο νοσοκομείο, περιμένοντας νεότερη ενημέρωση από τους γιατρούς.

«Πραγματικά είναι σοβαρό, γιατί είναι 17 χρονών… 17 χρονών παλικάρι», ανέφερε συγκινημένη η γιαγιά για τον έφηβο που δίνει την πιο μεγάλη μάχη της ζωής του.