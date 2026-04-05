Πειραιάς: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο – Χειρουργήθηκε στο κεφάλι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τζάνειο ο 17χρονος, που παρασύρθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες από αστικό λεωφορείο το απόγευμα του Σαββάτου (04/04) στο κέντρο του Πειραιά.

Ο ανήλικος έχει υποστεί σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα και οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός που παρασύρθηκε από λεωφορείο στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο παρότι δεν εφημέρευε, κλήθηκε νευροχειρουργός και αμέσως μπήκε στο χειρουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τραύματα στο κρανίο, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 19:30, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βρέθηκε κάτω από τους τροχούς του λεωφορείου, ενώ ο οδηγός συνέχιζε το δρομολόγιό του με επιβάτες εντός.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και μοτοσικλετιστής έφτασε στο σημείο παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στον 17χρονο.

Στη συνέχεια, το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα.

Η Τροχαία Πειραιά έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια του τραγικού περιστατικού. Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και δίνει αυτή την ώρα κατάθεση, προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

“Πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά από το λεωφορείο”

Για τον τραυματισμό του 17χρονου στον Πειραιά μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΑΣΑ, Λεωνίδας Σκουλός, μεταφέροντας όσα του περιέγραψε ο οδηγός του λεωφορείου.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα, με τον ανήλικο να εμφανίζεται αιφνιδιαστικά μπροστά στο όχημα: «Μίλησα χθες το βράδυ με τον οδηγό. Το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο λεωφορείο, στη δεξιά πλευρά, και χτυπήθηκε στην πλάτη. Δεν υπήρχε χρόνος αντίδρασης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το λεωφορείο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, περίπου 22 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που όπως εξήγησε δεν αναιρεί τη σοβαρότητα του τραυματισμού: «Μπορεί να φαίνεται μικρή ταχύτητα, αλλά όταν μιλάμε για ένα τόσο βαρύ όχημα, ακόμη και με 10 ή 15 χιλιόμετρα, αν δεν προλάβει να φρενάρει, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Πιθανότατα το παιδί τραυματίστηκε από την πτώση».

Ο κ. Σκουλός σημείωσε επίσης ότι, βάσει των ενδείξεων, ο 17χρονος ενδέχεται να μην αντιλήφθηκε τη φορά κίνησης των λεωφορείων στη λεωφορειολωρίδα: «Ο οδηγός μάς είπε ότι το παιδί κοιτούσε προς την αντίθετη πλευρά, από εκεί που κινούνται τα Ι.Χ. Πιθανόν δεν κατάλαβε από πού ερχόταν το λεωφορείο ή ίσως γλίστρησε».

Μίλησε και για τις μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανήλικος βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα: «Υπάρχουν προστατευτικά κάγκελα στο σημείο, οπότε είναι δύσκολο να πέσει κάποιος από το πεζοδρόμιο. Πιθανότατα το παιδί κινούνταν ήδη στον δρόμο, στην αντίθετη ροή». Τέλος, ξεκαθάρισε ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, ο οδηγός δεν είχε δυνατότητα να αποτρέψει το ατύχημα: «Δεν πρόλαβε καν να δει το παιδί. Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο παρμπρίζ. Δεν υπήρχε περιθώριο αντίδρασης».