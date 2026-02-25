Παύλος Ασλανίδης: Ο νο1 εγκληματίας είναι ο Καραμανλής, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή – Εγκάθετος ο Φλωρίδης

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δυο αμαξοστοιχιών το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή.

Ο Παύλος Ασλανίδης αρχικά, στην «ευχή» των δημοσιογράφων για «Καλή θητεία», αφού είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, είπε ότι «όλοι το ίδιο είμαστε». Συνέχισε αναφερόμενος στις εκδηλώσεις του Σαββάτου, λέγοντας: «Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλες οι φετινές κινητοποιήσεις, μπορεί να μην φτάσουν τα περσινά, βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι στην πρίζα με αφορμή και τα Τέμπη και όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα που ήδη έχει η κοινωνία θα βγει πάλι ο κόσμος μαζικά να διαμαρτυρηθεί. Θα απαιτήσει όχι μόνο δικαιοσύνη για τα Τέμπη, θα απαιτήσει για να έχουμε επιτέλους ένα κράτος δικαίου και ισονομίας».

Συνέχισε αναφέροντας ότι κάθε χρόνο στην επέτειο του τραγικού συμβάντος κατεβαίνει στο Σύνταγμα και πως θα συνεχίσει να κατεβαίνει κάθε χρόνο και για πάντα. «Εγώ κατέβηκα στο Σύνταγμα από την πρώτη χρονιά που δεν είχε γίνει κάτι οργανωμένο, εκεί κατεβαίνω κάθε χρόνο και εκεί θα κατεβαίνω για πάντα» είπε. Ο Παύλος Ασλανίδης θα είναι από τους κεντρικούς ομιλητές, ωστόσο, όπως είπε, δεν γνωρίζει αν θα είναι και η Μαρία Καρυστιανού ανάμεσα στους ομιλητές. Δεν τους έχει ενημερώσει σχετικώς μέχρι στιγμής. Συμπλήρωσε ότι: «Δεν το γνωρίζω, δεν μας έχει ενημερώσει. Αυτοί που θέλουν να μιλήσουν μας έχουν ενημερώσει».

Αναφορικά με το θέμα της εκταφής και των ερευνών που ζητούν οι συγγενείς, ο Παύλος Ασλανίδης είπε ότι: «Υπάρχει ένας εμπαιγμός ενώ στην αρχή και ο Εισαγγελέας Λάρισας και η κα Παπαϊωάννου μας είπαν ότι θα γίνουν όλες οι εξετάσεις που θα ζητήσουμε και στο εξωτερικό γιατί κάποιες εξετάσεις είναι σύνθετες, εμείς ξέραμε ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα, κάθε οικογένεια πρότεινε τα δικά της στο εξωτερικό. Έχουμε προσλάβει δικούς μας ιατροδικαστές, παραδώσαμε έναν πλήρη φάκελο κι απέμεινε μόνο να ξεκινήσει η διαδικασία. Μετά από ένα μήνα έρχεται μια διάταξη που λέει ότι δεν επιτρέπεται να πάνε τα δείγματα στο εξωτερικό και δίνει εντολές στα αστυνομικά τμήματα να ψάξουν να βρουν εντός Ελλάδας εργαστήρια. Τα αστυνομικά τμήματα ήρθαν σε επαφή με πανεπιστήμια, με νοσοκομεία, με ιατρικές σχολές οι οποίες όλες είπαν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν αυτές τις εξετάσεις».

Για τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη σχολίασε: «Είναι ένας εγκάθετος, προσβάλει τρία χρόνια τη μνήμη των παιδιών μας. λέει ψέματα ως συνήθως. Προσπαθεί να δημιουργήσει πάλι ψευδείς εικόνες για την κοινή γνώμη. Δέκα οικογένειες έχουν ζητήσει γιατί είναι από τους 27 απανθρακωμένους. Όλοι αποσύρθηκαν γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει μόνο DNA και τοξικολογικές».

Σε επισήμανση των δημοσιογράφων: «Είπε ότι αν τα ελληνικά εργαστήρια, που θα επιλεγούν, διαπιστώσουν ότι κάποιες εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα τότε ζητείται συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού», ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών είπε: «Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη, κοροϊδεύει όλο τον κόσμο, λέει ψέματα. Η τελευταία διάταξη λέει ρητά μόνο εντός Ελλάδας και μόνο τοξικολογικές δηλαδή ότι έγινε στους μηχανοδηγούς. Δηλαδή τα παιδιά μας θα κάνουν τεστ για αλκοόλ ή αν πήραν ναρκωτικά;».

Και πρόσθεσε: «Ο λόγος είναι προφανής, θέλουν να κλείσουν τα τρία χρόνια, να μην υπάρχει εισαγγελική διάταξη και σου λέει «κόψτε το κεφάλι σας, αν θέλετε πηγαίντε κάντε τα μόνοι σας και δεν θα υπάρχει αναγνώριση από το δικαστήριο». Αυτό θέλουν να πετύχουν. Εμείς δεν λέμε ούτε για ξυλόλιο ούτε τίποτα μιλάμε για διευκρίνηση ουσίας. Θέλουμε να μάθουμε από τι κάηκαν τα παιδιά ζωντανά. Εμένα ο γιός μου είναι αγνοούμενος ακόμα. Είναι αγνοούμενα τα παιδιά μας δεν υπάρχει αιτία θανάτου και μας μιλάνε για ξυλόλια και τέτοια. Τα ξυλόλια αυτοί τα βρήκαν, το χημείο του κράτους τα βρήκε τα ξυλόλια. Πιστεύω ότι πολλοί θα φάνε ισόβια και θα απαιτήσουμε να φάνε ισόβια. Καταρχήν ο Νο1 εγκληματίας που τα ήξερε όλα αυτά και τον αθώωσε η Βουλή είναι ο Καραμανλής ο οποίος έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή».

Τέλος, για το κόμμα Καρυστιανού είπε: «Δεν μας ενδιαφέρει η κα Καρυστιανού τι κάνει. Δεν έχει ιδρυθεί κανένα κόμμα, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει αυτή η παραφιλολογία εμείς θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια ενωμένοι και δυνατοί και θα πάμε».