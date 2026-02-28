Παύλος Ασλανίδης από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: Ζητάμε δικαιοσύνη, να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης μίλησε στο Σύνταγμα, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.
«Ζητάμε δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει μέλλον, δημοκρατία, πατρίδα χωρίς δικαιοσύνη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Σύνταγμα. Όπως τόνισε απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος: «Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές αθώες ζωές».
Δείτε το βίντεο:
