MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, νοσηλεύεται βρέφος πέντε μηνών, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, με διάγνωση μηνιγγιτοδοκικής σηψαιμίας και μικροβιακής μηνιγγίτιδας.

Τα επόμενα δύο 24ωρα χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς ως ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της υγείας του παιδιού, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη. Η κατάσταση του σύμφωνα με το Διευθυντή της ΜΕΘ Ανδρέα Ηλιάδη «είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ύπουλο μικρόβιο και πρέπει να περιμένουμε» είπε στην Ερτ.

Η επιχείρηση σωτηρίας στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς.

Οργανώθηκε αεροδιακομιδή, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

Συγκλονιστική ειναι η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μητέρας του βρέφους: «Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας».

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ίλιον: Διασώστης κλήθηκε για περιστατικό με λιπόθυμη γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο και άρχισε να τραγουδάει – Διατάχθηκε ΕΔΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Σύλλογος πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών: Μας εμπαίζουν για να καταστεί ατελέσφορη η διαδικασία των εκταφών

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Ο Γιώργος Λιάγκας δάκρυσε on air – Ο τυφλός τραγουδιστής Νεκτάριος Μάλλας τον συγκίνησε με τη φωνή του

ΣΙΝΕΜΑ 10 ώρες πριν

Βασικό σημείο δικτύωσης για επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο η Αγορά του 28ου ΦΝΘ

ΔΕΘ 10 ώρες πριν

Ανάπλαση ΔΕΘ: Χρονιά ορόσημο το 2026 για την προκήρυξη του διαγωνισμού – “Στρατηγικός σχεδιασμός με επίκεντρο τον πολίτη”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τσιτσιπάς: Μετανιώνω για κάποιες αποφάσεις που πήρα