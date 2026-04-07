Πάσχα στο σπίτι θα κάνουν οι Θεσσαλονικείς – Ακριβά αεροπορικά, δωμάτια και καύσιμα τους κρατούν στην πόλη

«Χαμένη υπόθεση το Πάσχα», λένε οι άνθρωποι των τουριστικών γραφείων

Πάσχα στο σπίτι τους θα κάνουν οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς που λόγω ακριβών αεροπορικών εισιτηρίων αλλά και καυσίμων αδυνατούν να εγκαταλείψουν το κλεινόν άστυ.

Τα τουριστικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη που σε άλλες χρονιές τέτοια εποχή έστελναν τα γκρουπ και τους μεμονωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης πλέον είχαν προχωρήσει σε ακυρώσεις από το Μάρτιο όλων των προκρατήσεων τους αφού ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε τα πάνω κάτω και στον τουρισμό.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας- Θράκης, Στέφανος Χατζημανώλης η πτώση αγγίζει το 50% «και πολύς κόσμος θα μείνει στο σπίτι του».

«Πολύ περιορισμένη κινητικότητα είχαμε. Αντικειμενικά η πτώση είναι 30-50% σε σχέση με πέρσι στους προορισμούς που κινούνται και είναι ζωντανοί, γιατί στους προορισμούς που λόγω πολέμου σταμάτησαν είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Υπάρχουν κάποιοι προορισμοί όπως η Αίγυπτος που γλύτωσαν από την κατάσταση, λειτουργεί ένα ειδικό στάτους γιατί είχε πολύ μεγάλη κινητικότητα από Ελλάδα λόγω διαφόρων χαρακτηριστικών αλλά και σε αυτή την περίπτωση έχουμε σημαντική μείωση σε σχέση με πέρσι» τόνισε ο κ. Χατζημανώλης.

Σε χαμηλά επίπεδα προτίμησης κινούνται και οι κοντινοί βαλκανικοί προορισμοί καθώς δεν προτιμώνται τέτοια εποχή ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση και για την Κεντρική Ευρώπη όπως ο προορισμός Πράγα- Βιέννη- Βουδαπέστη που είναι αγαπημένος αλλά για την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Έγινε μια προσπάθεια να μεταφερθεί κόσμος το Πάσχα αλλά δυστυχώς στερεότυπα ο κόσμος πάει εκεί Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια» ανέφερε προσθέτοντας όμως ότι «πολύ καλά τουριστικά πηγαίνει η Ιβηρική αλλά οι αναχωρήσεις μας είναι μετρημένες στα δάχτυλα οπότε δεν αποτελεί σημείο αναφοράς».

«Θα μείνει πολύς κόσμος Ελλάδα, σπίτι του ή σε οικείους του. Είχαμε πολλές προκρατήσεις (σ.σ. εννοεί τα τουριστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης) και αρκετές ακυρώθηκαν και οι περισσότεροι πελάτες μας είπαν ότι προτιμούν να δουν εκ νέου την εκδρομή τους του Αγίου Πνεύματος» τόνισε.

Αξιοσημείωτο είναι όπως επεσήμανε ότι πλέον «υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα και για την Πρωτομαγιά παρά για το Πάσχα που πλέον είναι μια χαμένη υπόθεση» ενώ ακόμα και προορισμοί όπως η Κέρκυρα που οι Θεσσαλονικείς επέλεγαν άλλες χρονιές να πάνε οδικώς με τα ΙΧ τους, φέτος δεν θα ταξιδέψουν σε αυτή

Οι τιμές των καυσίμων αλλά και οι τιμές των δωματίων που είναι στα ύψη, όπως εξηγεί ο κ Χατζημανώλης είναι οι δύο κύριες αιτίες οι οποίες και θα κρατήσουν τους Θεσσαλονικείς στα σπίτια τους ή στην καλύτερη των περιπτώσεων θα αρκεστούν σε κοντινούς προορισμούς όπου και θα φιλοξενηθούν από οικείους και συγγενείς.