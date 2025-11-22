MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγιώτης Ραφαήλ: “Σας ευχαριστώ όλους” – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα “δεύτερα γενέθλια” του – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ έλαβε τη σωτήρια γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία που του έδωσε την ευκαιρία να μεγαλώσει. Μια μέρα που η οικογένειά του χαρακτηρίζει ως «δεύτερα γενέθλια», καθώς σηματοδότησε την αρχή μιας νέας ζωής, γεμάτης ελπίδα και προοπτική.

Σε συγκινητική ανάρτησή τους, οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία.

Σήμερα, ο μικρός μαχητής μεγαλώνει όπως κάθε παιδί της ηλικίας του: πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού, έχει φίλους, δραστηριότητες, γέλια και παιχνίδι. «Έχει χάσει τα πρώτα του δοντάκια, γεμίζει το σπίτι μας με φωνές και χαρά. Κάποτε όλα αυτά ήταν όνειρο. Τώρα είναι ζωή», γράφουν οι γονείς του, τονίζοντας πως κάθε βήμα, κάθε χαμόγελο και κάθε μικρή πρόοδος είναι ένα συνεχές θαύμα.

«Η ελπίδα νίκησε. Και συνεχίζει να νικά, κάθε μέρα», καταλήγει το μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι συνέβαλαν στο ταξίδι του Παναγιώτη Ραφαήλ.

«21 Νοεμβρίου, μια μέρα που για εμάς μοιάζει με δεύτερα γενέθλια.
Σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, ο Παναγιώτης Ραφαήλ πήρε τη θεραπεία που του έδωσε το δικαίωμα να μεγαλώσει.
Και τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς εσάς.
Σήμερα, τον βλέπουμε χαρούμενο και γεμάτο φως και νιώθουμε ευλογημένοι!
Ο Παναγιώτης Ραφαήλ μεγαλώνει όπως κάθε παιδί της ηλικίας του:
έχει χάσει τα πρώτα του δοντάκια, πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού, έχει πολλούς φίλους, δραστηριότητες, γέλια, παιχνίδια και Σαββατοκύριακα γεμάτα παιδικές φωνές.
Κάποτε όλα αυτά ήταν όνειρο. Τώρα είναι ζωή!
Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε δίπλα μας τότε.
Χάρη σε εσάς, κάθε χαμόγελο, κάθε βήμα, κάθε μικρή πρόοδος είναι ένα θαύμα που συνεχίζεται.
Η ελπίδα νίκησε.
Και συνεχίζει να νικά, κάθε μέρα.»

Παναγιώτης Ραφαήλ

