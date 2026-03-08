MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Με μεγάλη συμμετοχή η πορεία στην Αθήνα – Πέταξαν μπογιές στο υπ. Εργασίας, δείτε φωτογραφία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό κινήθηκε σήμερα (08/03) η πορεία στο κέντρο της Αθήνας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας από τη Σταδίου προς το Σύνταγμα.

Την ώρα που το σώμα της πορείας περνούσε από το υπουργείο Εργασίας, πετάχτηκαν μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και στην είσοδο μιας παρακείμενης τράπεζας.

Φωτογραφία: Intime

Η Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας τιμά τους αγώνες των γυναικών για ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση, που σήμερα μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα, ωστόσο, πριν από αιώνα έπρεπε να παλέψουν για να τα κατοχυρώσουν.

Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τόσο στα κείμενα των συλλογικοτήτων όσο και στις ομιλίες από τα μεγάφωνα, κυρίαρχη ήταν η αναφορά στις πέντε εργάτριες της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν το περιστατικό ως «εργοδοτικό έγκλημα» και «καπιταλιστική γυναικοκτονία», τονίζοντας πως η ασφάλεια των εργατριών θυσιάστηκε στον βωμό του κέρδους.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για δικαιοσύνη και ασφάλεια μέσω της διεκδίκησης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ίσων αμοιβών και προστασίας από την έμφυλη βία, η οποία αριθμεί 19 γυναικοκτονίες τον τελευταίο χρόνο.

Άλλες συλλογικότητες και σωματεία έθεσαν το ζήτημα της κατάστασης του κοινωνικού κράτους, εστιάζοντας στη διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, την υποχρηματοδότηση της Υγείας και τις αναφερόμενες δυσκολίες πρόσβασης στη διακοπή κύησης σε 46 δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων συμπληρώθηκε από το αίτημα για διεθνή αλληλεγγύη και αντίσταση στα πολεμικά σχέδια, με έμφαση στη στήριξη των γυναικών που αντέχουν σε Παλαιστίνη, Συρία, Αφγανιστάν και Ιράν. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με πορεία προς το Σύνταγμα, υπενθυμίζοντας πως η ισότητα δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται μέσα από συλλογικούς αγώνες.

Αθήνα Πορεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πώς να καθαρίσετε τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και να τα κάνετε σαν καινούργια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Περιπέτεια για τέσσερις πεζοπόρους στους καταρράκτες της Εύβοιας, έχασαν τον προσανατολισμό τους

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Φώκια εμφανίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης και τράβηξε τα βλέμματα – Δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ιρανικά ΜΜΕ λένε ότι επιτεύχθηκε συναίνεση για τον νέο ανώτατο ηγέτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 λεπτά πριν

Χατζηδάκης: Πολιτική και οικονομική σταθερότητα, η άμυνα μας στην κρίση