Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε “Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη” για να υμνήσει τον μπασκετικό Άρη – Δείτε βίντεο

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σήμερα το απόγευμα σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από μάχη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η κορυφαία τραγουδίστρια της χώρας μας δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη της για τον μπασκετικό Άρη, με μία από τις πιο εμβληματικές της στιγμές να είναι το τραγούδι «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά», το οποίο ερμήνευε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 μαζί με τον Γιάννη Πάριο.

Μια διασκευή του τραγουδιού “Με το στόμα γεμάτο φιλιά” του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τους συγκεκριμένους στίχους η Μαρινέλλα τους έγραψε κατά την διάρκεια ενός προγραμματισμένου ταξιδιού στο εξωτερικό, προκειμένου να παρακολουθήσει έναν αγώνα της αγαπημένης της ομάδας.