MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει”: Το μήνυμα του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν στον Αλικιανό Χανίων την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία έπεσε νεκρή στο μακελειό στα Βορίζια.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για το τελευταίο αντίο.

Στο μήνυμά του ο ιερέας τόνισε, μεταξύ άλλων: «Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της κηδείας, η κουμπάρα της 56χρονης είπε: «Ήταν μια πάρα πολύ καλή κοπέλα, καλή υπάλληλος στη δουλειά της, καλή μάνα. Ήσυχη, πήγε άδικα. Είχε φύγει από τα Βορίζια και είχε έρθει εδώ μόλις τελείωσε τις σπουδές της, διορίστηκε εδώ στο νοσοκομείο μας, παντρεύτηκε εδώ στο χωριό», προσθέτοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με τις αντιπαραθέσεις στα Βορίζια.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία – Τους έλεγχαν με ανιχνευτή μετάλλων

Τα μέτρα της αστυνομίας είναι δρακόντεια και στο χωριό των Χανίων. Στο προαύλιο της εκκλησίας είχαν τοποθετήσει μέχρι και ανιχνευτή μετάλλων προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρουσίας οπλισμένων.

Οι Αρχές είχαν αποκλείσει τον χώρο μπροστά από την εκκλησία, ενώ ζήτησαν και από καταστηματάρχες να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους.

Πηγή: iefimerida.gr

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία από την Interpol Τουρκίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Βελόπουλος: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είδε πρώτα τον Αργυρό και μετά τον πρωθυπουργό – Τόσο χαμηλά έχουμε πέσει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για αυτή την εβδομάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πρώτες πληρωμές

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Ηράκλειο: Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μετά τα γεγονότα στα Βορίζια