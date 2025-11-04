“Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει”: Το μήνυμα του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν στον Αλικιανό Χανίων την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία έπεσε νεκρή στο μακελειό στα Βορίζια.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για το τελευταίο αντίο.

Στο μήνυμά του ο ιερέας τόνισε, μεταξύ άλλων: «Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της κηδείας, η κουμπάρα της 56χρονης είπε: «Ήταν μια πάρα πολύ καλή κοπέλα, καλή υπάλληλος στη δουλειά της, καλή μάνα. Ήσυχη, πήγε άδικα. Είχε φύγει από τα Βορίζια και είχε έρθει εδώ μόλις τελείωσε τις σπουδές της, διορίστηκε εδώ στο νοσοκομείο μας, παντρεύτηκε εδώ στο χωριό», προσθέτοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με τις αντιπαραθέσεις στα Βορίζια.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία – Τους έλεγχαν με ανιχνευτή μετάλλων

Τα μέτρα της αστυνομίας είναι δρακόντεια και στο χωριό των Χανίων. Στο προαύλιο της εκκλησίας είχαν τοποθετήσει μέχρι και ανιχνευτή μετάλλων προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρουσίας οπλισμένων.

Οι Αρχές είχαν αποκλείσει τον χώρο μπροστά από την εκκλησία, ενώ ζήτησαν και από καταστηματάρχες να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους.

