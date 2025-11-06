ΟΣΕ: “Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή”

Ο ΟΣΕ διαψεύδει τα δημοσιεύματα μου μιλούν για «λάθος» στην πορεία του τρένου που εκτελούσε τη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα, χαρακτηρίζοντάς τα ως «ψευδή». Όπως ανακοίνωσε «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή».

Όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, το τρένο που εκτελούσε την διαδρομή Θεσσαλονίκη – Λάρισα ήταν σε λάθος πορεία για αρκετά χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του πριν επιστρέψει στην κανονική πορεία του, κάτι που ο ΟΣΕ αρνείται κατηγορηματικά, αναφέροντας ότι η κατάσταση ήταν πλήρως ελεγχόμενη και το μόνο λάθος που έγινε είναι ότι δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα οι επιβάτες για την αλλαγή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕ:

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» που αναφέρει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Λάρισα, ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές.

Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας. Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας.

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης.