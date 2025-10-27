MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

|
THESTIVAL TEAM

Παρατείνεται η διαδικασία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους που δεν υπέβαλαν μέχρι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στις ΚΥΑ 208989/2025 (ΦΕΚ 4202/1-08-2025) (ενίσχυση ζωοτροφών) και 208982/2025 (ΦΕΚ 4203/01-08-2025) (φερτά υλικά, λόγω Daniel) -όπως τροποποιημένες ισχύουν- ότι δύναται να την υποβάλουν έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω της εφαρμογής https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/#/login, με κωδικούς taxisnet.

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η συνάντηση με την Πενέλοπε Κρουζ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ – Αναζητείται ο υπεύθυνος του μπαρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Υπουργείο Ανάπτυξης: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κρήτη: Στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 11χρονο αγόρι έπειτα από ατύχημα με πατίνι στο Ηράκλειο

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί η ανάρτησή του για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα – “Εμείς φέτος δεν θα γιορτάσουμε”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

ΒΕΘ: Ζητά παράταση για την καθολική εφαρμογή του ΙRIS