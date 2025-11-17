MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη – Άνοιξαν οι δρόμοι

THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η πορεία για την 52η ιστορική επέτειο του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου 9.000 κόσμου, φοιτητές και εργαζόμενοι, κόμματα και συνδικάτα, πολιτικές κινήσεις και οργανώσεις τίμησαν τον αγώνα του Πολυτεχνείου για ελευθερία και δημοκρατία, διαδηλώνοντας μαζικά και ειρηνικά στο κέντρο της πόλης.

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν από την Πολυτεχνική Σχολή μέσω των οδών Εθνικής Αμύνης και Τσιμισκή. Στο ύψος του γενικού προξενείου των ΗΠΑ κάποιοι από τους διαδηλωτές άναψαν πυρσούς και έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ στο οδόστρωμα.

Ένα τμήμα της πορείας ανηφόρισε από την πλατεία Αριστοτέλους και κατέληξε στο άγαλμα του Βενιζέλου και ένα άλλο τμήμα κατέληξε επίσης στο ίδιο σημείο λίγη ώρα αργότερα, αφού συνέχισε από την οδό Βενιζέλου και την Εγνατία.

Ένα ακόμη τμήμα της πορείας, κυρίως άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, που φορούσαν κουκούλες και κράνη, συνέχισε προς την Καμάρα και έφτασε απέναντι από τις κλούβες της αστυνομίας, οι οποίες έκλειναν το δρόμο προς τα πανεπιστήμια. Υπό την πίεση των αστυνομικών δυνάμεων, οι διαδηλωτές έσπασαν μερικά μπουκάλια στο οδόστρωμα και φωνάζοντας συνθήματα, οπισθοδρόμησαν κινούμενοι και πάλι προς το άγαλμα του Ελ.Βενιζέλου και ακολουθούμενοι απο διμοιρίες των ΜΑΤ έφτασαν στο ύψος της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς.

Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης έχουν δοθεί στην κυκλοφορία.

Πριν από την πορεία έγιναν συνολικά έντεκα προσαγωγές και δύο συλλήψεις για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων, κατά περίπτωση.

