“Όχι” του Δήμου Θεσσαλονίκης στα δοκιμαστικά κάγκελα του ανακτόρου του Γαλέριου

Δεν γίνονται αποδεκτές από τον δήμο Θεσσαλονίκης ούτε οι νέες θέσεις και ο τρόπος τοποθέτησης των σιδερένιων κιγκλιδωμάτων που μπήκαν και πάλι δοκιμαστικά, πριν από δύο 24ωρα, στον αρχαιολογικό χώρο της πλατείας Ναυαρίνου, στο Ανάκτορο του Γαλερίου.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από φορείς και κατοίκους για την αρχική τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων εξωτερικά του αρχαιολογικού χώρου, κρύβοντας τη θέα σε κατοίκους και επισκέπτες, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης προχώρησε στο ξήλωμά τους και εν συνεχεία στην επανατοποθέτησή τους με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Ωστόσο, στην επιτόπια επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε, σήμερα το πρωί, στον αρχαιολογικό χώρο από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ελισάβετ Τσιγαρίδα και τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομο Νικηφορίδη εκφράστηκαν οι ενστάσεις από πλευράς δημοτικής αρχής.

Ο κ. Νικηφορίδης επισήμανε πως η αναγκαιότητα προστασίας του αρχαιολογικού χώρου είναι δεδομένη, συνδυαζόμενη, όμως, με την ανάδειξή του. Υπογράμμισε, δε, πως ήταν λανθασμένος ο αρχικός τρόπος τοποθέτησης των κιγκλιδωμάτων που «χώρισε την πόλη στα δύο».

«Ως δημοτική αρχή ζητάμε να αφαιρεθούν τα κάγκελα, να μελετήσουμε το θέμα και να μην γίνουν πάλι βιαστικές κινήσεις και λάθη. Βασικός στόχος δεν είναι μόνο η προστασία αλλά και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Νικηφορίδης.

Ο αντιδήμαρχος πρόσθεσε πως η επιλογή των κιγκλιδωμάτων ήταν λανθασμένη και πως θα πρέπει, μέχρι να βρεθεί λύση, να παρθούν μέτρα φύλαξης, ακόμη και αστυνομικής παρουσίας περιμετρικά του Γαλεριανού Ανακτόρου.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, από την πλευρά της, θα προχωρήσει σε νέα δοκιμή επανατοποθέτησης των κιγκλιδωμάτων, ακόμη χαμηλότερα. Σχεδιάζει να τα τοποθετήσει σε τέτοιο σημείο, ώστε τα κάγκελα να βρίσκονται 50 εκατοστά πάνω από την κουπαστή που χωρίζει τους επισκέπτες από τα αρχαία.