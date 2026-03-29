Ο Λευκός Πύργος “Φωτίστηκε” για το Πολλαπλούν Μυέλωμα – Μια Πράξη Ελπίδας και Ενημέρωσης

Σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και ενότητας, ο Λευκός Πύργος φωταγωγήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου μετατρέποντας το σύμβολο της Θεσσαλονίκης σε έναν φωτεινό φάρο ενημέρωσης για το Πολλαπλούν Μυέλωμα.



Η δράση, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα και Φίλων στο πλαίσιο του Διεθνούς Μήνα Ευαισθητοποίησης, σε μια στρατηγική συνεργασία με το International Myeloma Foundation (IMF).

​Μια Μεγάλη Αγκαλιά για τους Ασθενείς

Η εκδήλωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε συμμετοχή, αποδεικνύοντας ότι η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για τη νίκη. Στο σημείο συγκεντρώθηκαν ασθενείς και οι οικογένειές τους, εξειδικευμένοι επιστήμονες, ιατροί, φροντιστές και εθελοντές.

​Διεθνής Συνεργασία – Τοπική Δράση

Η σύμπραξη με το International Myeloma Foundation (IMF) υπογραμμίζει την εξωστρέφεια του Συλλόγου και την ένταξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας και της υποστήριξης ασθενών. Η φωταγώγηση του Λευκού Πύργου εντάσσεται σε μια σειρά παγκόσμιων δράσεων, αναδεικνύοντας ότι η μάχη ενάντια στο μυέλωμα δεν έχει σύνορα.

​Σχετικά με το Πολλαπλούν Μυέλωμα

Το Πολλαπλούν Μυέλωμα είναι η δεύτερη σε συχνότητα αιματολογική κακοήθεια. Παρά τις προκλήσεις, η επιστημονική πρόοδος τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει τη νόσο σε μια διαχειρίσιμη χρόνια κατάσταση για πολλούς ασθενείς, καθιστώντας την έγκαιρη διάγνωση και την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες πιο κρίσιμες από ποτέ.

​Ο Σύλλογος Ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα και Φίλων ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, και ιδιαίτερα την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, και παραμένει πιστός στη δέσμευσή του για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.