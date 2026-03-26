Ο Ιβάν Σαββίδης παρείχε οικονομική στήριξη σε 25χρονο με σπάνια μορφή καρκίνου – Συγκλονίζει το “ευχαριστώ” του πατέρα

Μια συγκινητική ιστορία αλληλεγγύης βλέπει το φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος φέρεται να ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα βοήθειας οικογένειας από την Κοζάνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας veriotis.gr, ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου του Βορρά», παρά το γεγονός ότι διαμένει μόνιμα στο Ροστόφ και βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, παρακολουθεί στενά όχι μόνο τα θέματα της ομάδας, αλλά και όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, πριν από λίγες ημέρες δέχθηκε μήνυμα από πατέρα στην Κοζάνη, ο οποίος ζήτησε βοήθεια για τον 25χρονο γιο του, που πάσχει από σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου και πρέπει να μεταβεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για εξειδικευμένη θεραπεία.

Η οικογένεια είχε ξεκινήσει αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρημάτων, με τον πατέρα – γνωστό λογιστή της περιοχής – να απευθύνεται στον Ιβάν Σαββίδη ζητώντας, αρχικά, υπογεγραμμένες φανέλες παικτών του ΠΑΟΚ ώστε να τις δημοπρατήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες δόθηκε εντολή από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας, καταθέτοντας σημαντικό ποσό στον ερανικό λογαριασμό.

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο πατέρας του νεαρού, Σάββας Περτσινίδης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του με ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «στον ΠΑΟΚ χρωστάω τη ζωή του παιδιού μου», ενώ ευχήθηκε υγεία και ανταπόδοση της προσφοράς.

Αναλυτικά η δημόσια δήλωση του πατέρα προς τον Ιβάν Σαββίδη:

«Αγαπημένε μου Πρόεδρε, όχι δεν θα σου γράψω ένα τυπικό ευχαριστήριο, ούτε θα μπω στην διαδικασία του ChatGPT με βαρύγδουπες εκφράσεις. Θα σου μιλήσω με λόγια καρδιάς, όπως ξέρουμε να κάνουμε εμείς οι Πόντιοι.

Δεν σε γνωρίζω και πιθανότατα να μην σε δω ποτέ από κοντά. Aπό την απόγνωσή μου, είχα το θάρρος (ίσως και το θράσος!), να σου στείλω ένα e-mail και να σου ζητήσω βοήθεια, μιας και το παιδί μου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και επειδή δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση, ζητώντας χρήματα, σου ζήτησα μερικές υπογεγραμμένες φανέλες των ποδοσφαιριστών σου, προκειμένου να τις δημοπρατήσω.

Και εσύ αμέσως έβαλες στον ερανικό λογαριασμό μας ένα σεβαστο χρηματικό ποσό. Ειλικρινά, δεν ξέρω πως να σε ευχαριστήσω; Η Παναγία Σουμελά να σου ανταποδώσουν το καλό που μου έκανες. Θα σε ευγνωμονώ αιώνια!

Υ.Γ. Κι αν εσύ βρήκες την ψυχή σου στον ΠΑΟΚ, όπως είχες δηλώσεις κάποτε, εγώ στον ΠΑΟΚ χρωστάω την ζωή του παιδιού μου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ!».