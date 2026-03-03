Ντουμπάϊ: Στα ιδιωτικά αεροσκάφη στρέφονται οι Έλληνες για να φύγουν – 100.000 ευρώ για μια πτήση από το Ομάν στην Αθήνα

Αγωνιώδεις προσπάθειες των Ελλήνων να φύγουν από το Ντουμπάϊ καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται

Με τη Μέση Ανατολή να έχει παραδοθεί στις φλόγες του πολέμου και τον εναέριο χώρο της περιοχής να έχει «σφραγιστεί» πολλοί είναι εκείνοι οι Έλληνες που βρίσκονται στο Ντουμπάϊ και αναζητούν τρόπο να φύγουν και να επιστρέψουν στην Ελλάδα μέσω ιδιωτικών πτήσεων.

Εδώ και τρεις ημέρες το τηλέφωνο στην εταιρεία magna-aviation.com χτυπά ασταμάτητα και όπως ανέφερε στο thestival.gr ο διευθύνων σύμβουλος της, κ. Μίλτος Μουζάκης πολλοί είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται να φύγουν από το Ντουμπάϊ. Βέβαια ο επαναπατρισμός στην Ελλάδα, με τον εναέριο χώρο να είναι κλειστός δεν είναι η πιο εύκολη υπόθεση αλλά ούτε και ανέφικτη καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πάνε οδικώς, διανύοντας περί τα 450 χιλιόμετρα, σε αεροδρόμιο του Ομάν.

«Υπάρχουν δεκάδες κλήσεις και αιτήματα που δεχόμαστε εδώ και τρεις ημέρες, με το που έγινε η ρίψη του πυραύλου στο Ντουμπάϊ, και υπάρχουν πολλοί Έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν. Ωστόσο, η μοναδική λύση και όσες πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα, όχι από εμάς αλλά βλέποντας την περιοχή και μαθαίνοντας και από άλλους συνεργάτες, είναι να πάνε οι ενδιαφερόμενοι οδικώς στο κρατίδιο του Ομάν και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο του Μάσκαντ. Μιλάμε για μια απόσταση 450 χιλιομέτρων από το Ντουμπάϊ και μεταφράζεται περίπου σε έξι ώρες οδήγηση. Αυτό είναι το κοντινότερο αεροδρόμιο για να μπορέσει να φύγει κάποιος και να επαναπατριστεί στην Ελλάδα» τόνισε ο κ. Μουζάκης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας magna-aviation.com, Μίλτος Μουζάκης

Η απευθείας πτήση από το Μασκάντ στην Ελλάδα κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης ενώ η πτήση διαρκεί περί τις έξι ώρες.

«Από το Μασκάντ για να έρθει κάποιος στην Ελλάδα με direct private jet flight μεταφράζεται περίπου στις έξι ώρες πτήσης» είπε ο κ. Μουζάκης προσθέτοντας ότι το κόστος μιας τέτοιας πτήσης ανέρχεται στις 100.000 ευρώ «με ένα καλό αεροπλάνο που θα το κάνει non stop» ενώ η εταιρεία του χτες έκλεισε μια τέτοια πτήση με πελάτη που θέλει να αποχωρήσει από την περιοχή.

Οι λόγοι που το κόστος μιας τέτοιας πτήσης έχει αυξηθεί είναι πολλοί και κυρίως αφορούν τους κινδύνους που υπάρχουν, την αύξηση στις τιμές των καυσίμων αλλά και τις αυξήσεις που υπάρχουν στα ασφάλιστρα των ιδιωτικών αεροσκαφών.

«Αφενός είναι άμεση η επιρροή στις τιμές των καυσίμων αυτές τις ημέρες. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη έξτρα χρέωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν τα ιδιωτικά αεροσκάφη, το λεγόμενο επασφάλιστρο, γιατί είναι επικίνδυνη ζώνη άρα υπάρχει ένα αυξημένο ρίσκο για το αεροσκάφος που θα εκτελεί πτήσεις σε αυτές τις περιοχές και ο τρίτος λόγος είναι ότι η κανονική διαδρομή ενός ιδιωτικού αεροσκάφους για να πετάξει από το Μάσκαντ ή από το Ντουμπάϊ στην Αθήνα θα ήταν πάνω από Ισραήλ ενώ τώρα θα κατεβεί για να πάει μέσω Αιγύπτου οπότε αυξάνεται και ο πτητικός χρόνος. Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι που αυξάνουν την τιμή. Δηλαδή μεγαλύτερη η πτήση και μεγαλύτερο επασφάλιστρο» επεσήμανε.

Το ενδεχόμενο να ανοίξει ο εναέριος χώρος και να μπορέσουν αν φύγουν πτήσεις από το αεροδρόμιο του Ντουμπάϊ είναι μικρό αλλά και αν συμβεί μια πτήση με ιδιωτικό αεροσκάφος θα κοστίζει περίπου 60.000 ευρώ.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως πρωτόγνωρη και όπως τόνισε ο κ. Μουζάκης όλη η περιοχή είναι «no flight zone» αφού πλέον δεν εκτελείται καμία απολύτως πτήση. «Ένα αεροπλάνο μιας γερμανικής εταιρείας που είδαμε ότι πέταξε σήμερα από το Ντουμπάϊ προς τη Γενεύη έμαθα από πηγές ότι ήταν πτήση κατ΄εξαίρεση που μετέφερε κάποια πολιτικά πρόσωπα και ελήφθη ειδική άδεια» κατέληξε ο κ. Μουζάκης.