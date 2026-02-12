Νταλίκα έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό, έβγαινε καπνός από τις ρόδες του φορτηγού

Στιγμές αγωνίας έζησε τα ξημερώματα οδηγός βαρέος οχήματος στην εθνική οδό, όταν αντιλήφθηκε ότι από τους πίσω τροχούς της νταλίκας του έβγαιναν πυκνοί καπνοί, πριν εκδηλωθεί φωτιά.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στο 189ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα, ακινητοποιώντας το όχημα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και επιχειρώντας να περιορίσει τη φωτιά, ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησε την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο από όπου εκδηλώθηκε η φωτιά δεν υπήρχε φορτίο, γεγονός που απέτρεψε την επέκταση των φλογών. Οι ζημιές περιορίστηκαν σε τμήμα του μουσαμά της νταλίκας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν διαταράχθηκε, καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε σημείο που δεν εμπόδιζε τη διέλευση. Η κίνηση διεξαγόταν κανονικά μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.