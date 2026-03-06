Νέες ακυρώσεις πτήσεων της Aegean από και προς τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου – Ποιες είναι

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, προχωρά η Aegean, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, οι ακυρώσεις των πτήσεων έχουν ως εξής:

Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς 14/03/2026 A3 966 Αθήνα Ερμπίλ 15/03/2026 A3 967 Ερμπίλ Αθήνα 15/03/2026 A3 549 Τελ Αβίβ Θεσσαλονίκη 15/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 15/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 15/03/2026 A3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 15/03/2026 A3 946 Αθήνα Βηρυτός 16/03/2026 A3 964 Αθήνα Βαγδάτη 16/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 16/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 16/03/2026 A3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 16/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 16/03/2026 A3 946 Αθήνα Βηρυτός 16/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 16/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 16/03/2026 A3 947 Βηρυτός Αθήνα 16/03/2026 A3 528 Λάρνακα Τελ Αβίβ 17/03/2026 A3 965 Βαγδάτη Αθήνα 17/03/2026 A3 948 Αθήνα Βηρυτός 17/03/2026 A3 949 Βηρυτός Αθήνα 17/03/2026 A3 966 Αθήνα Ερμπίλ 17/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 17/03/2026 A3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 17/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 17/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 17/03/2026 A3 947 Βηρυτός Αθήνα 17/03/2026 A3 529 Τελ Αβίβ Λάρνακα 18/03/2026 A3 967 Ερμπίλ Αθήνα 18/03/2026 A3 548 Θεσσαλονίκη Τελ Αβίβ 18/03/2026 A3 549 Τελ Αβίβ Θεσσαλονίκη 18/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 18/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 18/03/2026 A3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ 18/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα 18/03/2026 A3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 18/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 18/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 18/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 19/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 19/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 19/03/2026 A3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ 19/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα 19/03/2026 A3 966 Αθήνα Ερμπίλ 19/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 19/03/2026 A3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 19/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 19/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 19/03/2026 A3 526 Λάρνακα Τελ Αβίβ 19/03/2026 A3 527 Τελ Αβίβ Λάρνακα 19/03/2026 A3 528 Λάρνακα Τελ Αβίβ 20/03/2026 A3 967 Ερμπίλ Αθήνα 20/03/2026 A3 964 Αθήνα Βαγδάτη 20/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 20/03/2026 A3 946 Αθήνα Βηρυτός 20/03/2026 A3 529 Τελ Αβίβ Λάρνακα 21/03/2026 A3 965 Βαγδάτη Αθήνα 21/03/2026 A3 948 Αθήνα Βηρυτός 21/03/2026 A3 949 Βηρυτός Αθήνα 21/03/2026 A3 966 Αθήνα Ερμπίλ 21/03/2026 A3 947 Βηρυτός Αθήνα 22/03/2026 A3 967 Ερμπίλ Αθήνα 22/03/2026 A3 946 Αθήνα Βηρυτός 23/03/2026 A3 964 Αθήνα Βαγδάτη 23/03/2026 A3 947 Βηρυτός Αθήνα 24/03/2026 A3 965 Βαγδάτη Αθήνα 24/03/2026 A3 948 Αθήνα Βηρυτός 24/03/2026 A3 949 Βηρυτός Αθήνα 24/03/2026 A3 966 Αθήνα Ερμπίλ 25/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα

Όπως αναφέρει η Aegean, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ριάντ για πτήσεις από 14 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2026, το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι για πτήσεις από 21 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2026, από και προς το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό για πτήσεις από 26 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

“Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση”, γνωστοποιεί η εταιρεία.