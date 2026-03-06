Νέες ακυρώσεις πτήσεων της Aegean από και προς τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου – Ποιες είναι
Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, προχωρά η Aegean, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, οι ακυρώσεις των πτήσεων έχουν ως εξής:
|Ημερομηνία
|Αριθμός πτήσης
|Από
|Προς
|14/03/2026
|A3 966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|15/03/2026
|A3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|15/03/2026
|A3 549
|Τελ Αβίβ
|Θεσσαλονίκη
|15/03/2026
|A3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|15/03/2026
|A3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|15/03/2026
|A3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|15/03/2026
|A3 946
|Αθήνα
|Βηρυτός
|16/03/2026
|A3 964
|Αθήνα
|Βαγδάτη
|16/03/2026
|A3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|16/03/2026
|A3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|16/03/2026
|A3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|16/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|16/03/2026
|A3 946
|Αθήνα
|Βηρυτός
|16/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|16/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|16/03/2026
|A3 947
|Βηρυτός
|Αθήνα
|16/03/2026
|A3 528
|Λάρνακα
|Τελ Αβίβ
|17/03/2026
|A3 965
|Βαγδάτη
|Αθήνα
|17/03/2026
|A3 948
|Αθήνα
|Βηρυτός
|17/03/2026
|A3 949
|Βηρυτός
|Αθήνα
|17/03/2026
|A3 966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|17/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|17/03/2026
|A3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|17/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|17/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|17/03/2026
|A3 947
|Βηρυτός
|Αθήνα
|17/03/2026
|A3 529
|Τελ Αβίβ
|Λάρνακα
|18/03/2026
|A3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|18/03/2026
|A3 548
|Θεσσαλονίκη
|Τελ Αβίβ
|18/03/2026
|A3 549
|Τελ Αβίβ
|Θεσσαλονίκη
|18/03/2026
|A3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|18/03/2026
|A3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|18/03/2026
|A3 926
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|18/03/2026
|A3 927
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|18/03/2026
|A3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|18/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|18/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|18/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|19/03/2026
|A3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|19/03/2026
|A3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|19/03/2026
|A3 926
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|19/03/2026
|A3 927
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|19/03/2026
|A3 966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|19/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|19/03/2026
|A3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|19/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|19/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|19/03/2026
|A3 526
|Λάρνακα
|Τελ Αβίβ
|19/03/2026
|A3 527
|Τελ Αβίβ
|Λάρνακα
|19/03/2026
|A3 528
|Λάρνακα
|Τελ Αβίβ
|20/03/2026
|A3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|20/03/2026
|A3 964
|Αθήνα
|Βαγδάτη
|20/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|20/03/2026
|A3 946
|Αθήνα
|Βηρυτός
|20/03/2026
|A3 529
|Τελ Αβίβ
|Λάρνακα
|21/03/2026
|A3 965
|Βαγδάτη
|Αθήνα
|21/03/2026
|A3 948
|Αθήνα
|Βηρυτός
|21/03/2026
|A3 949
|Βηρυτός
|Αθήνα
|21/03/2026
|A3 966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|21/03/2026
|A3 947
|Βηρυτός
|Αθήνα
|22/03/2026
|A3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|22/03/2026
|A3 946
|Αθήνα
|Βηρυτός
|23/03/2026
|A3 964
|Αθήνα
|Βαγδάτη
|23/03/2026
|A3 947
|Βηρυτός
|Αθήνα
|24/03/2026
|A3 965
|Βαγδάτη
|Αθήνα
|24/03/2026
|A3 948
|Αθήνα
|Βηρυτός
|24/03/2026
|A3 949
|Βηρυτός
|Αθήνα
|24/03/2026
|A3 966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|25/03/2026
|Α3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
Όπως αναφέρει η Aegean, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.
Διαβάστε επίσης: Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή – Από και προς ποιες περιοχές
Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ριάντ για πτήσεις από 14 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2026, το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι για πτήσεις από 21 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2026, από και προς το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό για πτήσεις από 26 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.
“Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση”, γνωστοποιεί η εταιρεία.