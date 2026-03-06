MENOY

Νέες ακυρώσεις πτήσεων της Aegean από και προς τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου – Ποιες είναι

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, προχωρά η Aegean, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, οι ακυρώσεις των πτήσεων έχουν ως εξής:

ΗμερομηνίαΑριθμός πτήσηςΑπόΠρος
14/03/2026A3 966ΑθήναΕρμπίλ
15/03/2026A3 967ΕρμπίλΑθήνα
15/03/2026A3 549Τελ ΑβίβΘεσσαλονίκη
15/03/2026A3 924ΑθήναΤελ Αβίβ
15/03/2026A3 925Τελ ΑβίβΑθήνα
15/03/2026A3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
15/03/2026A3 946ΑθήναΒηρυτός
16/03/2026A3 964ΑθήναΒαγδάτη
16/03/2026A3 924ΑθήναΤελ Αβίβ
16/03/2026A3 925Τελ ΑβίβΑθήνα
16/03/2026A3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
16/03/2026A3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
16/03/2026A3 946ΑθήναΒηρυτός
16/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
16/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
16/03/2026A3 947ΒηρυτόςΑθήνα
16/03/2026A3 528ΛάρνακαΤελ Αβίβ
17/03/2026A3 965ΒαγδάτηΑθήνα
17/03/2026A3 948ΑθήναΒηρυτός
17/03/2026A3 949ΒηρυτόςΑθήνα
17/03/2026A3 966ΑθήναΕρμπίλ
17/03/2026A3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
17/03/2026A3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
17/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
17/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
17/03/2026A3 947ΒηρυτόςΑθήνα
17/03/2026A3 529Τελ ΑβίβΛάρνακα
18/03/2026A3 967ΕρμπίλΑθήνα
18/03/2026A3 548ΘεσσαλονίκηΤελ Αβίβ
18/03/2026A3 549Τελ ΑβίβΘεσσαλονίκη
18/03/2026A3 924ΑθήναΤελ Αβίβ
18/03/2026A3 925Τελ ΑβίβΑθήνα
18/03/2026A3 926ΑθήναΤελ Αβίβ
18/03/2026A3 927Τελ ΑβίβΑθήνα
18/03/2026A3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
18/03/2026A3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
18/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
18/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
19/03/2026A3 924ΑθήναΤελ Αβίβ
19/03/2026A3 925Τελ ΑβίβΑθήνα
19/03/2026A3 926ΑθήναΤελ Αβίβ
19/03/2026A3 927Τελ ΑβίβΑθήνα
19/03/2026A3 966ΑθήναΕρμπίλ
19/03/2026A3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
19/03/2026A3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
19/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
19/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
19/03/2026A3 526ΛάρνακαΤελ Αβίβ
19/03/2026A3 527Τελ ΑβίβΛάρνακα
19/03/2026A3 528ΛάρνακαΤελ Αβίβ
20/03/2026A3 967ΕρμπίλΑθήνα
20/03/2026A3 964ΑθήναΒαγδάτη
20/03/2026A3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
20/03/2026A3 946ΑθήναΒηρυτός
20/03/2026A3 529Τελ ΑβίβΛάρνακα
21/03/2026A3 965ΒαγδάτηΑθήνα
21/03/2026A3 948ΑθήναΒηρυτός
21/03/2026A3 949ΒηρυτόςΑθήνα
21/03/2026A3 966ΑθήναΕρμπίλ
21/03/2026A3 947ΒηρυτόςΑθήνα
22/03/2026A3 967ΕρμπίλΑθήνα
22/03/2026A3 946ΑθήναΒηρυτός
23/03/2026A3 964ΑθήναΒαγδάτη
23/03/2026A3 947ΒηρυτόςΑθήνα
24/03/2026A3 965ΒαγδάτηΑθήνα
24/03/2026A3 948ΑθήναΒηρυτός
24/03/2026A3 949ΒηρυτόςΑθήνα
24/03/2026A3 966ΑθήναΕρμπίλ
25/03/2026Α3 967ΕρμπίλΑθήνα

Όπως αναφέρει η Aegean, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ριάντ για πτήσεις από 14 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2026, το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι για πτήσεις από 21 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2026, από και προς το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό για πτήσεις από 26 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

“Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση”, γνωστοποιεί η εταιρεία.

