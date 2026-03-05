Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή – Από και προς ποιες περιοχές
Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, προχωρά η Aegean, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι ακυρώσεις των πτήσεων έχουν ως εξής:
- Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου 2026
- Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026
- Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026
Πιο συγκεκριμένα, ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:
|Ημερομηνία
|Αριθμός πτήσης
|Από
|Προς
|07/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|07/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|07/03/2026
|A3 954
|Αθήνα
|Ριάντ
|07/03/2026
|A3 955
|Ριάντ
|Αθήνα
|08/03/2026
|A3 952
|Αθήνα
|Ριάντ
|08/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|08/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|08/03/2026
|A3 956
|Αθήνα
|Αμπού Ντάμπι
|08/03/2026
|A3 957
|Αμπού Ντάμπι
|Αθήνα
|09/03/2026
|A3 953
|Ριάντ
|Αθήνα
|09/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|09/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|10/03/2026
|A3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|10/03/2026
|A3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|10/03/2026
|A3 966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|10/03/2026
|A3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|10/03/2026
|A3 956
|Αθήνα
|Αμπού Ντάμπι
|10/03/2026
|A3 957
|Αμπού Ντάμπι
|Αθήνα
|10/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|10/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|11/03/2026
|A3 548
|Θεσσαλονίκη
|Τελ Αβίβ
|11/03/2026
|A3 549
|Τελ Αβίβ
|Θεσσαλονίκη
|11/03/2026
|A3 926
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|11/03/2026
|A3 927
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|11/03/2026
|A3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|11/03/2026
|A3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|11/03/2026
|A3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|11/03/2026
|A3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|11/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|11/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|11/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|12/03/2026
|A3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|12/03/2026
|A3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|12/03/2026
|A3 966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|12/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|12/03/2026
|A3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|12/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|12/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|12/03/2026
|A3 956
|Αθήνα
|Άμπου Ντάμπι
|12/03/2026
|A3 957
|Άμπου Ντάμπι
|Αθήνα
|12/03/2026
|A3 526
|Λάρνακα
|Τελ Αβίβ
|12/03/2026
|A3 527
|Τελ Αβίβ
|Λάρνακα
|12/03/2026
|A3 528
|Λάρνακα
|Τελ Αβίβ
|13/03/2026
|A3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|13/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|13/03/2026
|A3 529
|Τελ Αβίβ
|Λάρνακα
Στην ανακοίνωσή της η Aegean σημειώνει πως οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.
Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 19 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.