Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή – Από και προς ποιες περιοχές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, προχωρά η Aegean, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι ακυρώσεις των πτήσεων έχουν ως εξής:

  • Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026

Πιο συγκεκριμένα, ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:

ΗμερομηνίαΑριθμός πτήσηςΑπόΠρος
07/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
07/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
07/03/2026A3 954ΑθήναΡιάντ
07/03/2026A3 955ΡιάντΑθήνα
08/03/2026A3 952ΑθήναΡιάντ
08/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
08/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
08/03/2026A3 956ΑθήναΑμπού Ντάμπι
08/03/2026A3 957Αμπού ΝτάμπιΑθήνα
09/03/2026A3 953ΡιάντΑθήνα
09/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
09/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
10/03/2026A3 924ΑθήναΤελ Αβίβ
10/03/2026A3 925Τελ ΑβίβΑθήνα
10/03/2026A3 966ΑθήναΕρμπίλ
10/03/2026A3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
10/03/2026A3 956ΑθήναΑμπού Ντάμπι
10/03/2026A3 957Αμπού ΝτάμπιΑθήνα
10/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
10/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
11/03/2026A3 548ΘεσσαλονίκηΤελ Αβίβ
11/03/2026A3 549Τελ ΑβίβΘεσσαλονίκη
11/03/2026A3 926ΑθήναΤελ Αβίβ
11/03/2026A3 927Τελ ΑβίβΑθήνα
11/03/2026A3 924ΑθήναΤελ Αβίβ
11/03/2026A3 925Τελ ΑβίβΑθήνα
11/03/2026A3 967ΕρμπίλΑθήνα
11/03/2026A3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
11/03/2026A3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
11/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
11/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
12/03/2026A3 924ΑθήναΤελ Αβίβ
12/03/2026A3 925Τελ ΑβίβΑθήνα
12/03/2026A3 966ΑθήναΕρμπίλ
12/03/2026A3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
12/03/2026A3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
12/03/2026A3 958ΑθήναΝτουμπάι
12/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
12/03/2026A3 956ΑθήναΆμπου Ντάμπι
12/03/2026A3 957Άμπου ΝτάμπιΑθήνα
12/03/2026A3 526ΛάρνακαΤελ Αβίβ
12/03/2026A3 527Τελ ΑβίβΛάρνακα
12/03/2026A3 528ΛάρνακαΤελ Αβίβ
13/03/2026A3 967ΕρμπίλΑθήνα
13/03/2026A3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
13/03/2026A3 529Τελ ΑβίβΛάρνακα

Στην ανακοίνωσή της η Aegean σημειώνει πως οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 19 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

