Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή – Από και προς ποιες περιοχές

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, προχωρά η Aegean, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι ακυρώσεις των πτήσεων έχουν ως εξής:

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου 2026

και τη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026

και το ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026

Πιο συγκεκριμένα, ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:

Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς 07/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 07/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 07/03/2026 A3 954 Αθήνα Ριάντ 07/03/2026 A3 955 Ριάντ Αθήνα 08/03/2026 A3 952 Αθήνα Ριάντ 08/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 08/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 08/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι 08/03/2026 A3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα 09/03/2026 A3 953 Ριάντ Αθήνα 09/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 09/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 10/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 10/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 10/03/2026 A3 966 Αθήνα Ερμπίλ 10/03/2026 A3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 10/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι 10/03/2026 A3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα 10/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 10/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 11/03/2026 A3 548 Θεσσαλονίκη Τελ Αβίβ 11/03/2026 A3 549 Τελ Αβίβ Θεσσαλονίκη 11/03/2026 A3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ 11/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα 11/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 11/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 11/03/2026 A3 967 Ερμπίλ Αθήνα 11/03/2026 A3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 11/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 11/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 11/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 12/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 12/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 12/03/2026 A3 966 Αθήνα Ερμπίλ 12/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 12/03/2026 A3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 12/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 12/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 12/03/2026 A3 956 Αθήνα Άμπου Ντάμπι 12/03/2026 A3 957 Άμπου Ντάμπι Αθήνα 12/03/2026 A3 526 Λάρνακα Τελ Αβίβ 12/03/2026 A3 527 Τελ Αβίβ Λάρνακα 12/03/2026 A3 528 Λάρνακα Τελ Αβίβ 13/03/2026 A3 967 Ερμπίλ Αθήνα 13/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 13/03/2026 A3 529 Τελ Αβίβ Λάρνακα

Στην ανακοίνωσή της η Aegean σημειώνει πως οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 19 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.