Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω πολέμου από την Aegean – Από και προς ποιες περιοχές

Σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων της Aegean η εταιρεία ενημερώνει εκ νέου για την ακύρωση επιπλέον πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα: