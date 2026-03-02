MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω πολέμου από την Aegean – Από και προς ποιες περιοχές

THESTIVAL TEAM

Σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων της Aegean η εταιρεία ενημερώνει εκ νέου για την ακύρωση επιπλέον πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

  • Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις απογευματινές ώρες της 6ης Μαρτίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς τη Τζέντα και το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026
  • Οι πτήσεις προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026

Aegean

