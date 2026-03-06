MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι προς την Αθήνα αύριο Σάββατο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ειδική πτήση από το Ντουμπάι προς την Αθήνα με την Emirates εξασφαλίστηκε για αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου, για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα καλούνται να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr, αναφέροντας στο θέμα «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES».

Η αποστολή των στοιχείων αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει ατομικά τους πολίτες για τα επόμενα βήματα και την κατάρτιση του καταλόγου των επιβατών.

