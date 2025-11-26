MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπλακάουτ στη Λάρισα – Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Εκτεταμένο μπλακάουτ σημειώνεται αυτή την ώρα, περίπου στη μισή πόλη της Λάρισας, η οποία είναι χωρίς ρεύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αιτία είναι η βλάβη στον υποσταθμό της Φιλιππούπολης λίγο πριν τις 7 το πρωί, με τις κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς και άλλα προβλήματα να είναι αρκετές.

