Μπλακάουτ στη Λάρισα – Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη

Εκτεταμένο μπλακάουτ σημειώνεται αυτή την ώρα, περίπου στη μισή πόλη της Λάρισας, η οποία είναι χωρίς ρεύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αιτία είναι η βλάβη στον υποσταθμό της Φιλιππούπολης λίγο πριν τις 7 το πρωί, με τις κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς και άλλα προβλήματα να είναι αρκετές.