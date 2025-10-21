Μητέρα Κυριακής Γρίβα: “Η μεταφορά της κυρίας Βανδή είναι πολυτιμότερη από τη ζωή της κόρης μου”

Η Δέσποινα Καλλέα, η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό μεταφοράς της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό, υπογραμμίζοντας την αντίθετη μεταχείριση στην περίπτωση της κόρης της, γεγονός ίσως καθοριστικό για τη ζωή της.

Συγκεκριμένα, σε επικοινωνία με το OPEN και εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», αναφέρθηκε στο συμβάν όπου η δημοφιλής τραγουδίστρια μεταφέρθηκε με περιπολικό της ΕΛΑΣ όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων ήταν αναπόφευκτη. Η κ. Καλλέα στάθηκε ιδιαίτερα στην εξωφρενική απάντηση των αστυνομικών προς την αδικοχαμένη Κυριακή όταν τους ζήτησε να τη συνοδεύσουν σπίτι για ασφάλεια, οι οποίοι αρνήθηκαν λέγοντας πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που φαίνεται να ισχύουν για την προστασία του πολίτη. «Αυτό που με θλίβει είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πιο πολύτιμες από τη ζωή της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις (σ.σ. Βανδή και μεταφορά ψυγείου) αντιλαμβάνομαι ότι έχει περισσότερη αξία η μεταφορά ενός ψυγείου, η μεταφορά της κυρίας Βανδή και όχι της Κυριακής Γρίβα, γιατί δεν ήταν κάποια επώνυμη», συνέχισε, τονίζοντας ότι πρωταρχικός σκοπός της αστυνομίας είναι η προστασία του πολίτη ανεξαρτήτως αναγνωρισιμότητας.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που κινδύνευε η ζωή της Δέσποινας Βανδή και δεν υπήρχε άλλη λύση, η μεταφορά με περιπολικό ήταν σωστή. Παρόλα αυτά, σημείωσε: «Θα έπρεπε να έρθει πρώτα η τροχαία και να το καταγράψει, έτσι όπως γίνεται σε όλα τα οδικά περιστατικά… Αν όντως κρίνανε λοιπόν ότι κινδύνευε η ζωή της κυρίας Βανδή και δεν κατάφεραν να την περάσουν πίσω από το κιγκλίδωμα ή να περιμένουν να έρθει η τροχαία ή η οδική βοήθεια, καλά κάνανε».

Καταλήγοντας, διευκρίνισε ότι η περίπτωσης της κόρης της δεν είναι κάτι μεμονωμένο: «Δεν είναι μόνο το παιδί μου, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που χρειάστηκαν περιπολικό και είτε δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο είτε ήταν για άλλη δουλειά, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπουμε τώρα. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ εξοργισμένη, γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο και σας λέω ξανά ότι δεν είναι μόνο αυτά».