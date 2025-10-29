MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μητέρα Γιώργου Λυγγερίδη: Ζητάμε δικαίωση για το παιδί μας και όχι εκδίκηση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η τραγική μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από τη Θεσσαλονίκη ανοίγει την καρδιά της λίγες ώρες πριν από τα αποκαλυπτήρια της προτομής του σε κεντρική πλατεία της πόλης που πήρε το όνομά του.

«Ευχαριστώ την Πολιτεία και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξή του. Ελπίζουμε στη Δικαιοσύνη και ζητάμε δικαίωση για το παιδί μας και όχι εκδίκηση» είπε μεταξύ άλλων στην κάμερα της «Βεργίνα Τηλεόραση», η Ευγενία Λυγγερίδη.

Η προτομή του αρχιφύλακα από τη Θεσσαλονίκη που δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος δεσπόζει στο πάρκο που φέρει το όνομά του ανάμεσα στις οδούς Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης.

Η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, λυγίζει συγκινημένη λέγοντας: «Να είχα το παιδί μου μόνο πίσω…».

Ο Γιώργος Λυγγερίδης τραυματίστηκε θανάσιμα στις 7 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια επεισοδίων μετά από έναν αγώνα βόλεϊ στην Αθήνα. Τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του προκάλεσε η ρίψη ναυτικής φωτοβολίδας. Νοσηλεύτηκε για 20 ημέρες και κατέληξε στις 27 Δεκεμβρίου του 2023.

Γιώργος Λυγγερίδης

