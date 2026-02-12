MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επανέρχεται το κανονικό ωράριο λειτουργίας για τα πρωινά δρομολόγια – Από πότε θα ισχύσει

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στο κανονικό του ωράριο λειτουργίας επιστρέφει το Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας Thema. Η αλλαγή συνδέεται με την πρόοδο των δοκιμών στην επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η έναρξη λειτουργίας της γραμμής θα γίνεται καθημερινά στις 05:30 το πρωί, αντί του προσωρινού ωραρίου που ίσχυε μέχρι σήμερα, με πρώτη αναχώρηση στις 06:30 τις καθημερινές και στις 08:00 τα Σαββατοκύριακα. Η λήξη της λειτουργίας παραμένει στις 23:00 έως νεότερης ανακοίνωσης.

Το ωράριο αφορά την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» και τη «Νέα Ελβετία», διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών από νωρίς το πρωί.

Η επαναφορά του κανονικού ωραρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μελλοντική λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, ιδιαίτερα στις πρωινές ώρες αιχμής.

Μετρό Θεσσαλονίκης

