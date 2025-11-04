Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του – Κανονικά τα δρομολόγια
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία από νωρίς σήμερα το πρωί παρουσίαζε προβλήματα.
Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία διεξάγονταν από τη μία τροχιά σε τμήμα της βασικής γραμμής.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό, “από το σταθμό «Ανάληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής”.
Η Thema ενημέρωσε πως, οι επιβάτες πρέπει να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Πανεπιστήμιο» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους είτε προς τη Νέα Ελβετία είτε προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
