ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του – Κανονικά τα δρομολόγια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία από νωρίς σήμερα το πρωί παρουσίαζε προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία διεξάγονταν από τη μία τροχιά σε τμήμα της βασικής γραμμής.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό, “από το σταθμό «Ανάληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής”.

Η Thema ενημέρωσε πως, οι επιβάτες πρέπει να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Πανεπιστήμιο» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους είτε προς τη Νέα Ελβετία είτε προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

